Pod koniec sezonu 1989–90 stało się jasne, że Michael Jordan jest lepszy niż kiedykolwiek wcześniej. Pobił swoje wcześniejsze rekordy, zdobywając 69 punktów w meczu przeciwko drużynie z Cleveland, a także trafił 92 rzuty za trzy punkty, choć w poprzednich sezonach łącznie trafił ich jedynie 58. Okazało się, że to była jedynie rozgrzewka. W 1990 roku na rynek wprowadzono buty AJ 5, które światu przedstawił kultowy bohater filmów Spike’a Lee, Mars Blackmon.