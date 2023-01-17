Air Jordan 5
Premiera (1990)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BLACK / METALLIC SILVER)
Pierwotna cena (125 USD)
Kod modelu (4384)
Air Jordan 5
Premiera (1990)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BLACK / METALLIC SILVER)
Pierwotna cena (125 USD)
Kod modelu (4384)
Ucieleśnienie dominacji
Pod koniec sezonu 1989–90 stało się jasne, że Michael Jordan jest lepszy niż kiedykolwiek wcześniej. Pobił swoje wcześniejsze rekordy, zdobywając 69 punktów w meczu przeciwko drużynie z Cleveland, a także trafił 92 rzuty za trzy punkty, choć w poprzednich sezonach łącznie trafił ich jedynie 58. Okazało się, że to była jedynie rozgrzewka. W 1990 roku na rynek wprowadzono buty AJ 5, które światu przedstawił kultowy bohater filmów Spike’a Lee, Mars Blackmon.
Prosto z archiwum
Styl najwyższych lotów
Projektant Nike Tinker Hatfield czerpał inspirację z walecznego stylu Michaela Jordana, a zestawiając to z amerykańskim samolotem bojowym z czasów II wojny światowej, stworzył buty Air Jordan 5 z motywem zębów rekina na podeszwie środkowej i przezroczystą podeszwą zewnętrzną. Buty wyrażały dominujący charakter inspirującego koszykarza, który dążył do wejścia na sam szczyt.