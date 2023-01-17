Wprowadzone na rynek w 1989 roku buty Air Jordan 4 były pierwszymi, które pojawiły się na sprzedaży globalnej i które miały charakterystyczną siateczkę. Kolejną wartą uwagi cechą oryginalnego modelu Air Jordan 4 było logo Nike Air na zapiętku, będące wyrazem uznania dla samego Michaela Jordana, który na boisku zawsze zaprzeczał prawom grawitacji. Buty pojawiły się w filmie Spike’a Lee „Rób, co należy”, wychodząc poza świat sportu i wywierając znaczący, ponadczasowy wpływ na kulturę.