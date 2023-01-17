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Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2023
Czas czytania: 2 min

Air Jordan 3

Premiera (1988)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE / CEMENT GREY)
Pierwotna cena (100 USD)
Kod modelu (4365)

Air Jordan 3

Premiera (1988)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE / CEMENT GREY)
Pierwotna cena (100 USD)
Kod modelu (4365)

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Historia butów Air Jordan 3, Pobierz aplikację SNKRS

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Narodziny logo Jumpman

Gdy Michael Jordan w butach Air Jordan 3 wziął udział w swoim trzecim konkursie wsadów, wykonano jego niezapomniane zdjęcie w locie. W taki oto sposób odniósł zwycięstwo w konkursie i dał początek słynnemu logo Jumpman.

Prosto z archiwum

Współpraca dwóch ikon

Wprowadzone na rynek w 1988 roku buty Air Jordan 3 były pierwszym modelem zaprojektowanym przez Tinkera Hatfielda w jego trzydziestoletniej współpracy z marką Jordan. Tworząc tamten projekt, Tinker opracował kultowy dziś motyw imitujący skórę słonia. Do dziś buty AJ3 pozostają jedynymi z najbardziej uznanych sneakersów na całym świecie.

Wersje kolorystyczne

Data pierwszej publikacji: 17 stycznia 2023