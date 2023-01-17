Wprowadzone na rynek w 1988 roku buty Air Jordan 3 były pierwszym modelem zaprojektowanym przez Tinkera Hatfielda w jego trzydziestoletniej współpracy z marką Jordan. Tworząc tamten projekt, Tinker opracował kultowy dziś motyw imitujący skórę słonia. Do dziś buty AJ3 pozostają jedynymi z najbardziej uznanych sneakersów na całym świecie.