Air Jordan 3
Premiera (1988)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE / CEMENT GREY)
Pierwotna cena (100 USD)
Kod modelu (4365)
Air Jordan 3
Premiera (1988)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE / CEMENT GREY)
Pierwotna cena (100 USD)
Kod modelu (4365)
Narodziny logo Jumpman
Gdy Michael Jordan w butach Air Jordan 3 wziął udział w swoim trzecim konkursie wsadów, wykonano jego niezapomniane zdjęcie w locie. W taki oto sposób odniósł zwycięstwo w konkursie i dał początek słynnemu logo Jumpman.
Prosto z archiwum
Współpraca dwóch ikon
Wprowadzone na rynek w 1988 roku buty Air Jordan 3 były pierwszym modelem zaprojektowanym przez Tinkera Hatfielda w jego trzydziestoletniej współpracy z marką Jordan. Tworząc tamten projekt, Tinker opracował kultowy dziś motyw imitujący skórę słonia. Do dziś buty AJ3 pozostają jedynymi z najbardziej uznanych sneakersów na całym świecie.