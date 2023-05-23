W 2005 roku, po 20 latach działalności w branży obuwniczej, Michael Jordan i marka Jordan dokonali czegoś, co do tej pory było nieosiągalne. Stali się inspiracją dla milionów zawodników i zawodniczek na całym świecie, zbudowali bogate dziedzictwo i wypracowali dla świata sportu nowy standard doskonałości. Tak wielkie osiągnięcie należało uczcić specjalnym modelem butów. Aby upamiętnić dwie dekady transformacji, Jordan zwrócił się do swojego legendarnego współpracownika Tinkera Hatfielda. W ten sposób doszło do odnowienia partnerstwa, które stało za stworzeniem – a później przekształceniem – współczesnego świata sneakersów.