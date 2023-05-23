Air Jordan 20
Premiera
(2005)
Projekt
(TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Źródło pochodzenia
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka
(WHITE / BLACK – RED)
Pierwotna cena
(175 USD)
Kod modelu
(310455-101)
Air Jordan 20
Premiera (2005)
Projekt (TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE / BLACK – RED)
Pierwotna cena (175 USD)
Kod modelu (310455-101)
Dwie dekady świetności
W 2005 roku, po 20 latach działalności w branży obuwniczej, Michael Jordan i marka Jordan dokonali czegoś, co do tej pory było nieosiągalne. Stali się inspiracją dla milionów zawodników i zawodniczek na całym świecie, zbudowali bogate dziedzictwo i wypracowali dla świata sportu nowy standard doskonałości. Tak wielkie osiągnięcie należało uczcić specjalnym modelem butów. Aby upamiętnić dwie dekady transformacji, Jordan zwrócił się do swojego legendarnego współpracownika Tinkera Hatfielda. W ten sposób doszło do odnowienia partnerstwa, które stało za stworzeniem – a później przekształceniem – współczesnego świata sneakersów.
Prosto z archiwum
Model godny legendy
Dla Hatfielda 20. rocznica była jak płótno, na którym zamierzał poprzez swój projekt pokazać życiową historię MJ'a. W cholewkę wkomponowano ponad 200 ikon. Każdy symbol odnosił się do drogi, jaką Jordan przeszedł od dzieciństwa aż do końca kariery, budując bogate, niezrównane dziedzictwo. Z boku umieszczono również 69 wgłębień nawiązujących do najwyższego punktowego wyniku MJ'a wszech czasów. Aby stworzyć buty, które mogłyby być autobiografią zawodnika pokroju MJ'a, Tinker dał z siebie wszystko – model AJ 20 z pewnością spełnia wszelkie wymagania.