Air Jordan 2
Premiera (1986)
Projekt (PETER MOORE / BRUCE KILGORE)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE/RED)
Pierwotna cena (100 USD)
Kod modelu (4361)
Air Jordan 2
Premiera (1986)
Projekt (PETER MOORE / BRUCE KILGORE)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE/RED)
Pierwotna cena (100 USD)
Kod modelu (4361)
Wysokie ambicje marki Jordan
Druga odsłona butów Jordan wyraźnie wyznaczyła nową erę obuwia. Buty Jordan 2 pojawiły się tuż po dołączeniu Michaela do ligi, ale były pierwszym niezależnym modelem i czymś, co po raz pierwszy w historii sportu połączyło nowoczesne wzornictwo z koszykarskim stylem.
Prosto z archiwum
Elegancja i dynamika
Stworzone we Włoszech, minimalistyczne, z pełnowymiarową, obudowaną poduszką gazową Air, bez charakterystycznego logo Swoosh – buty Air Jordan 2 wniosły na koszykarskie parkiety niespotykaną dotąd finezję. Zaprojektowane przez Bruce’a Kilgore’a, autora kultowego modelu Air Force 1, buty sprzedawano w latach 1986 i 1987. Ich dziedzictwo kontynuuje model AJ2 Retro.