Przeglądaj wszystkie nowości

Przeglądaj

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2023
Czas czytania: 2 min

Air Jordan 2

Premiera (1986)
Projekt (PETER MOORE / BRUCE KILGORE)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE/RED)
Pierwotna cena (100 USD)
Kod modelu (4361)

Air Jordan 2

Premiera (1986)
Projekt (PETER MOORE / BRUCE KILGORE)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE/RED)
Pierwotna cena (100 USD)
Kod modelu (4361)

Historia butów Air Jordan 2, Pobierz aplikację SNKRS

Pobierz aplikację SNKRS

Ekskluzywny dostęp do wszystkich premier i zakulisowych informacji od społeczności kształtującej całą tę kulturę.

Pobierz aplikację
Historia butów Air Jordan 2, Pobierz aplikację SNKRS

Pobierz aplikację SNKRS

Ekskluzywny dostęp do wszystkich premier i zakulisowych informacji od społeczności kształtującej całą tę kulturę.

Pobierz aplikację

Wysokie ambicje marki Jordan

Druga odsłona butów Jordan wyraźnie wyznaczyła nową erę obuwia. Buty Jordan 2 pojawiły się tuż po dołączeniu Michaela do ligi, ale były pierwszym niezależnym modelem i czymś, co po raz pierwszy w historii sportu połączyło nowoczesne wzornictwo z koszykarskim stylem.

Prosto z archiwum

Elegancja i dynamika

Stworzone we Włoszech, minimalistyczne, z pełnowymiarową, obudowaną poduszką gazową Air, bez charakterystycznego logo Swoosh – buty Air Jordan 2 wniosły na koszykarskie parkiety niespotykaną dotąd finezję. Zaprojektowane przez Bruce’a Kilgore’a, autora kultowego modelu Air Force 1, buty sprzedawano w latach 1986 i 1987. Ich dziedzictwo kontynuuje model AJ2 Retro.

Wersje kolorystyczne

Data pierwszej publikacji: 17 stycznia 2023