Co prawda Michael Jordan nigdy nie zagrał w butach Air Jordan 19, ale ten model został zaprojektowany zgodnie z jego dokładnymi wytycznymi i wyśrubowanymi normami funkcjonalności. Zespół marki Jordan był zdeterminowany, aby spełnić te normy, a jednocześnie chciał przesuwać granice dotyczące mody, aby dotrzeć do pokolenia przejmującego dziedzictwo Jordana. Buty Air Jordan 19 zostały skonstruowane w taki sposób, aby przypominać jadowitego węża z gatunku mamba czarna. Ten model symbolizował odważny krok w stronę przyszłości obuwia.