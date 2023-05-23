Air Jordan 19
Premiera
(2004)
Projekt
(TATE KUERBIS)
Źródło pochodzenia
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka
(WHITE / CHROME – VARSITY RED)
Pierwotna cena
(165 USD)
Kod modelu
(307546-101)
Air Jordan 19
Premiera (2004)
Projekt (TATE KUERBIS)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE / CHROME – VARSITY RED)
Pierwotna cena (165 USD)
Kod modelu (307546-101)
Jordan stawia na przyszłość
Co prawda Michael Jordan nigdy nie zagrał w butach Air Jordan 19, ale ten model został zaprojektowany zgodnie z jego dokładnymi wytycznymi i wyśrubowanymi normami funkcjonalności. Zespół marki Jordan był zdeterminowany, aby spełnić te normy, a jednocześnie chciał przesuwać granice dotyczące mody, aby dotrzeć do pokolenia przejmującego dziedzictwo Jordana. Buty Air Jordan 19 zostały skonstruowane w taki sposób, aby przypominać jadowitego węża z gatunku mamba czarna. Ten model symbolizował odważny krok w stronę przyszłości obuwia.
Prosto z archiwum
Agresja i elegancja
Buty AJ 19 miały cholewkę Tech-Flex oraz amortyzację Zoom Air, dzięki czemu dawały wyjątkową zwinność na boisku. Model wyróżniał się nie tylko wysoką funkcjonalnością, ale również wyraźnie agresywnym wyglądem – wzór nawiązujący do gadów nadawał butom charakterystyczny styl, a ukryte sznurowadła były wyjątkowo eleganckie i finezyjne.