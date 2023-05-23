Model AJ 18 wyróżniał się królewskim charakterem – dostępny był w trzech wyszukanych kolorystykach, a wykonano go z materiałów wysokiej jakości, takich jak zamsz i skóra. Do pary „Black Royal” dołączone były szczotka i ręcznik do pielęgnacji czarnego zamszu oraz przewodnik dla kierowców Air Jordan 18. AJ 18, ostatni model Air Jordan, w którym Jordan wystąpił na parkiecie, to hołd dla bezkompromisowych standardów i dbałości nawet o najmniejsze detale tego legendarnego zawodnika.