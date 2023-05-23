Air Jordan 18
Premiera
(2003)
Projekt
(TATE KUERBIS)
Źródło pochodzenia
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka
(CZERŃ / SPORT ROYAL)
Pierwotna cena
(175 USD)
Kod modelu
(305869-041)
Air Jordan 18
Premiera (2003)
Projekt (TATE KUERBIS)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (CZERŃ / SPORT ROYAL)
Pierwotna cena (175 USD)
Kod modelu (305869-041)
Pożegnanie MJ-a
16 kwietnia 2003 roku, po trzech minutach owacji na stojąco, MJ rozegrał w Filadelfii swój ostatni mecz dla Washington Wizards. Zszedł ze sceny w wielkim stylu, mając na stopach buty AJ 18, które nawiązują do kilku najsłynniejszych fasonów, pokazując niesamowite dziedzictwo Jordana. Buty AJ 18, jak kilka poprzednich modeli, powstały z inspiracji włoskimi projektami i sportowymi samochodami – stąd stylowe detale zaczerpnięte z bolidów F1 i butów kierowców oraz wyszukane szwy przypominające eleganckie włoskie buty.
Prosto z archiwum
Królewski styl
Model AJ 18 wyróżniał się królewskim charakterem – dostępny był w trzech wyszukanych kolorystykach, a wykonano go z materiałów wysokiej jakości, takich jak zamsz i skóra. Do pary „Black Royal” dołączone były szczotka i ręcznik do pielęgnacji czarnego zamszu oraz przewodnik dla kierowców Air Jordan 18. AJ 18, ostatni model Air Jordan, w którym Jordan wystąpił na parkiecie, to hołd dla bezkompromisowych standardów i dbałości nawet o najmniejsze detale tego legendarnego zawodnika.