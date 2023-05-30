Air Jordan 17
Premiera
(2002)
Projekt
(WILSON SMITH III)
Źródło pochodzenia
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka
(BIEL / VARSITY RED – CHARCOAL)
Pierwotna cena
(200 USD)
Kod modelu
(302720-161)
Air Jordan 17
Premiera (2002)
Projekt (WILSON SMITH III)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BIEL / VARSITY RED – CHARCOAL)
Pierwotna cena (200 USD)
Kod modelu (302720-161)
Magik powraca
W sezonie NBA 2001/02 MJ powrócił do gry po swoim drugim pobycie na emeryturze – tym razem jako członek Washington Wizards. W celu uczczenia jego powrotu firma Nike ponownie zaangażowała projektanta Wilsona Smitha lll, aby stworzyć model Air Jordan będący w stanie idealnie uchwycić ducha tej chwili. Fason modelu AJ 17 symbolizował powietrzną magię Jordana i jego umiejętność do improwizowania podczas lotu, czerpiąc inspirację z nieprzewidywalnej natury jazzu. Gdy rozpoczęły się pracę nad projektem modelu AJ 17, marka Jordan po raz pierwszy podpisała kontrakt z muzykiem, a jej szeregi zasilił jazzman Mike Philips.
Prosto z archiwum
Z myślą o płynności ruchów
Inspirując się pełnym improwizacji jazzem, Smith uznał, że głównym motywem designu butów będą płynne linie, a na końcówkach sznurowadeł umieścił nuty. Równie ważna, co styl, była funkcjonalność. Buty mają więc poduszkę gazową Zoom Air w pięcie, a także pełnowymiarowe wzmocnienie i stabilizator z TPU. W momencie swojej premiery model AJ 17 był najdroższym modelem AJ, a jego cena detaliczna wynosiła 200 USD. Innowacyjny system pakowania czerpał inspirację z tych samych źródeł, co buty. Model AJ 17 znajdował się więc w metalowej walizce idealnej dla podróżujących jazzmanów; dołączonym do niego był również cyfrowy przewodnik po designie butów.