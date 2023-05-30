Inspirując się pełnym improwizacji jazzem, Smith uznał, że głównym motywem designu butów będą płynne linie, a na końcówkach sznurowadeł umieścił nuty. Równie ważna, co styl, była funkcjonalność. Buty mają więc poduszkę gazową Zoom Air w pięcie, a także pełnowymiarowe wzmocnienie i stabilizator z TPU. W momencie swojej premiery model AJ 17 był najdroższym modelem AJ, a jego cena detaliczna wynosiła 200 USD. Innowacyjny system pakowania czerpał inspirację z tych samych źródeł, co buty. Model AJ 17 znajdował się więc w metalowej walizce idealnej dla podróżujących jazzmanów; dołączonym do niego był również cyfrowy przewodnik po designie butów.