Kolekcja Air Jordan
Air Jordan 16
Premiera
(2001)
Projekt
(WILSON SMITH III)
Źródło pochodzenia
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka
(CZERŃ / VARSITY RED)
Pierwotna cena
(160 USD)
Kod modelu
(136059-061)
Air Jordan 16
Premiera (2001)
Projekt (WILSON SMITH III)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (CZERŃ / VARSITY RED)
Pierwotna cena (160 USD)
Kod modelu (136059-061)
Jordan wychodzi z ukrycia
Na początku sezonu 2001/02 Michael Jordan nadal przyzwyczajał się do stanowiska dyrektora Washington Wizards. Model Air Jordan 16, mający nowego projektanta po raz pierwszy od przeszło dekady, uchwycił ten przejściowy moment za pomocą odczepianej osłony na sznurowadła z magnesem. Osłona, która pomogła butom przybyć drogę od sportowego modelu do ikony mody, okazała się wyjątkowo trafnym rozwiązaniem, gdy Jordan zszokował cały świat i dołączył do Wizards jako zawodnik podczas sezonu przygotowawczego w 2001 roku.
Prosto z archiwum
Kwintesencja Jego Powietrznej Wysokości
Choć wyrazista osłona na sznurowadła była najmocniej rzucającym się w oczy detalem modelu AJ16, nową postać otrzymały również niektóre z najbardziej charakterystycznych elementów w katalogu Jordan. Lakierowana skóra i półprzezroczysta podeszwa nawiązywały do kultowego dziedzictwa butów, natomiast nowe elementy symbolizowały zaskakujący powrót Jordana do gry.