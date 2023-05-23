Na początku sezonu 2001/02 Michael Jordan nadal przyzwyczajał się do stanowiska dyrektora Washington Wizards. Model Air Jordan 16, mający nowego projektanta po raz pierwszy od przeszło dekady, uchwycił ten przejściowy moment za pomocą odczepianej osłony na sznurowadła z magnesem. Osłona, która pomogła butom przybyć drogę od sportowego modelu do ikony mody, okazała się wyjątkowo trafnym rozwiązaniem, gdy Jordan zszokował cały świat i dołączył do Wizards jako zawodnik podczas sezonu przygotowawczego w 2001 roku.