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Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2023
Czas czytania: 2 min

Air Jordan 15

Premiera
(1999)
Projekt
(TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka
(FLINT GREY / BIEL)
Pierwotna cena
(150 USD)
Kod modelu
(136011-101)

Air Jordan 15

Premiera (1999)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (FLINT GREY / BIEL)
Pierwotna cena (150 USD)
Kod modelu (136011-101)

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Dalszy ciąg sagi

Choć Michael Jordan ponownie przeszedł na emeryturę, nic nie wskazywało na to, że linia Air Jordan podąży tą samą drogą. Model Air Jordan 15 kontynuował dziedzictwo MJ-a, wyróżniając się cholewką z tkaniny z aramidowych włókien Kevlar® inspirowaną samolotem rakietowym X-15.

Prosto z archiwum

Ciągła pogoń za doskonałością

Fason modelu Jordan 15 był wzorowany na najszybszym załogowym samolocie na świecie. Miał też detal, który od razu kojarzył się z MJ-em: wystający język nawiązujący do charakterystycznego zachowania Jordana podczas lotu pod kosz. I choć Michael nigdy nie wystąpił w tych butach na parkiecie, nosił je do garnituru, który stał się jego nowym strojem, wyróżniając się stylem w biznesie, tak jak robił to podczas gry w koszykówkę.

Wersje kolorystyczne

Data pierwszej publikacji: 22 maja 2023