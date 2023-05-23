Fason modelu Jordan 15 był wzorowany na najszybszym załogowym samolocie na świecie. Miał też detal, który od razu kojarzył się z MJ-em: wystający język nawiązujący do charakterystycznego zachowania Jordana podczas lotu pod kosz. I choć Michael nigdy nie wystąpił w tych butach na parkiecie, nosił je do garnituru, który stał się jego nowym strojem, wyróżniając się stylem w biznesie, tak jak robił to podczas gry w koszykówkę.