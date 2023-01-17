Oryginalne czarno-czerwone wydanie – pierwsze buty w historii, które pojawiły się na parkietach NBA w niejednobarwnej wersji – było początkowo zakazane z uwagi na złamanie ligowych przepisów dotyczących stroju, a każde założenie ich na mecz miało skutkować grzywną w wysokości 5 tysięcy USD. Ta historia wciąż jest żywa za sprawą butów Air Jordan 1 Retro upamiętniających legendę, która wyniosła kreatywny potencjał w tym sporcie na wyższy poziom i przedefiniowała wpływ koszykówki na styl i kulturę.