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Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2023
Czas czytania: 2 min

Air Jordan 1

Premiera (1985)
Projekt (PETER MOORE)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BLACK/RED)
Cena początkowa (65 USD)
Kod modelu (4281)

Air Jordan 1

Premiera (1985)
Projekt (PETER MOORE)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BLACK/RED)
Cena początkowa (65 USD)
Kod modelu (4281)

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Buty, od których wszystko się zaczęło

Ikona, która zmieniła warunki gry, gdy tylko się pojawiła. Wprowadzone na rynek w 1985 roku buty Air Jordan szybko podbiły świat z taką samą bezkompromisowością jak sam Michael Jordan.

Prosto z archiwum

Nieposłuszność i dominacja od samego początku

Oryginalne czarno-czerwone wydanie – pierwsze buty w historii, które pojawiły się na parkietach NBA w niejednobarwnej wersji – było początkowo zakazane z uwagi na złamanie ligowych przepisów dotyczących stroju, a każde założenie ich na mecz miało skutkować grzywną w wysokości 5 tysięcy USD. Ta historia wciąż jest żywa za sprawą butów Air Jordan 1 Retro upamiętniających legendę, która wyniosła kreatywny potencjał w tym sporcie na wyższy poziom i przedefiniowała wpływ koszykówki na styl i kulturę.

Wersje kolorystyczne

Data pierwszej publikacji: 17 stycznia 2023