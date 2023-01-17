Air Jordan 1
Premiera (1985)
Projekt (PETER MOORE)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BLACK/RED)
Cena początkowa (65 USD)
Kod modelu (4281)
Air Jordan 1
Premiera (1985)
Projekt (PETER MOORE)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BLACK/RED)
Cena początkowa (65 USD)
Kod modelu (4281)
Buty, od których wszystko się zaczęło
Ikona, która zmieniła warunki gry, gdy tylko się pojawiła. Wprowadzone na rynek w 1985 roku buty Air Jordan szybko podbiły świat z taką samą bezkompromisowością jak sam Michael Jordan.
Prosto z archiwum
Nieposłuszność i dominacja od samego początku
Oryginalne czarno-czerwone wydanie – pierwsze buty w historii, które pojawiły się na parkietach NBA w niejednobarwnej wersji – było początkowo zakazane z uwagi na złamanie ligowych przepisów dotyczących stroju, a każde założenie ich na mecz miało skutkować grzywną w wysokości 5 tysięcy USD. Ta historia wciąż jest żywa za sprawą butów Air Jordan 1 Retro upamiętniających legendę, która wyniosła kreatywny potencjał w tym sporcie na wyższy poziom i przedefiniowała wpływ koszykówki na styl i kulturę.