Hackney Wick FC. Coś z niczego

„Piłka nożna potrafi jednoczyć ludzi”.



To słowa Bobby’ego Kasangi, założyciela klubu piłkarskiego z Londynu Hackney Wick FC, które wielokrotnie sprawdzały się w różnych społecznościach na całym świecie – piłka nożna może prowadzić do zmian na lepsze.



Na wszystko potrzeba jednak czasu. Jest to możliwe dzięki takim ludziom jak Bobby, który poświęcił lata, aby spełnić swoje marzenie. Po wyjściu z więzienia w 2015 roku Bobby chciał zmienić swoje życie, a także swoją społeczność, która musiała radzić sobie z przemocą ze strony gangów i z gentryfikacją. Postanowił więc założyć Hackney Wick FC i zaczął zbierać pieniądze, prosząc o pomoc osoby z sąsiedztwa. Niecałe pięć lat później członkami klubu są setki osób – kobiety, mężczyźni i dzieci.



W naszej nowej serii „Coś z niczego” zaprezentujemy osoby z całego świata, które wiedzą, że dzięki piłce nożnej i innym dyscyplinom są w stanie zmieniać na lepsze swoje społeczności.



Zobacz pierwszy odcinek, przeczytaj, co mają do powiedzenia ludzie tworzący Hackney Wick FC, i pamiętaj o nadchodzących odcinkach o Paris Alesia FC i Fitzroy Lions z Melbourne.