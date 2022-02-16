Hackney Wick FC. Coś z niczego

Piłkarski klub z Londynu zmienia życie
Społeczność
Klub piłkarski Hackney Wick powstał w 2015 roku. Od tego czasu wokół niego powstała silna społeczność – zarówno na boisku, jak i poza nim.
„Piłka nożna potrafi jednoczyć ludzi”.
To słowa Bobby’ego Kasangi, założyciela klubu piłkarskiego z Londynu Hackney Wick FC, które wielokrotnie sprawdzały się w różnych społecznościach na całym świecie – piłka nożna może prowadzić do zmian na lepsze.
Na wszystko potrzeba jednak czasu. Jest to możliwe dzięki takim ludziom jak Bobby, który poświęcił lata, aby spełnić swoje marzenie. Po wyjściu z więzienia w 2015 roku Bobby chciał zmienić swoje życie, a także swoją społeczność, która musiała radzić sobie z przemocą ze strony gangów i z gentryfikacją. Postanowił więc założyć Hackney Wick FC i zaczął zbierać pieniądze, prosząc o pomoc osoby z sąsiedztwa. Niecałe pięć lat później członkami klubu są setki osób – kobiety, mężczyźni i dzieci.
W naszej nowej serii „Coś z niczego” zaprezentujemy osoby z całego świata, które wiedzą, że dzięki piłce nożnej i innym dyscyplinom są w stanie zmieniać na lepsze swoje społeczności.
Zobacz pierwszy odcinek, przeczytaj, co mają do powiedzenia ludzie tworzący Hackney Wick FC, i pamiętaj o nadchodzących odcinkach o Paris Alesia FC i Fitzroy Lions z Melbourne.
Zawodnik
„Wpływ Bobby’ego na dzielnicę Hackney jest niesamowity. Pomógł mi znaleźć pracę. Pomógł też wielu innym zawodnikom, dzięki czemu teraz są w stanie o siebie zadbać”.
– Jayden
trener i zawodnik
Kibic
„Jesteśmy jak jedna wielka rodzina – jeździmy razem na mecze wyjazdowe. Uwielbiam to. Po prostu to uwielbiam. W poprzednim sezonie graliśmy wyjazdowe spotkanie w Pucharze Anglii i pojechaliśmy na nie w grupie 50 osób. To był wspaniały dzień. Przegraliśmy, ale i tak było fantastycznie”.
– Pete „Wickerman”
kibic
Wolontariuszka
„Dzielnica Hackney Wick potrzebuje takiego zespołu. Wcześniej pełno dzieciaków wałęsało się po ulicach, było wiele bójek, a społeczność nie miała żadnej struktury. Klub pomógł nam nawiązać między sobą więzi”.
– Kelly
wolontariuszka
Ten artykuł został opublikowany w czerwcu 2019 roku.