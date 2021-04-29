Gwiazda piłki nożnej Alex Morgan udziela porad treningowych

Dwukrotna mistrzyni świata Alex Morgan zawsze z odwagą stawia czoła wyzwaniom. W 2019 roku reprezentacja Stanów Zjednoczonych, której jest członkinią, ustanowiła rekordy oglądalności i strzelonych bramek oraz przebiła szklany sufit. W 2020 roku nie zamierzała zwalniać: urodziła pierwsze dziecko i przeniosła się do klubu grającego na innym kontynencie – wszystko podczas globalnej pandemii. Napastniczka jest pierwszym gościem podcastu „Trained” w 2021 roku. Rozmawia z Ryanem Flahertym, starszym dyrektorem ds. wydajności w Nike, o tym, jak udało jej się skupić na grze, gdy rozgrywki były zawieszone, oraz opowiada o swoich codziennych nawykach związanych z odżywianiem i treningiem, które pozwalają jej osiągać cele.