Gwiazda piłki nożnej Alex Morgan udziela porad treningowych

Podcast Trained: osiąganie życiowych celów z Alex Morgan
Coaching
Kapitanka reprezentacji Stanów Zjednoczonych opowiada o swojej drodze od zawodowego uprawiania piłki nożnej do macierzyństwa i z powrotem – nie pomijając tego wszystkiego, co spotkało ją w 2020 roku.
„Trained” to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Dwukrotna mistrzyni świata Alex Morgan zawsze z odwagą stawia czoła wyzwaniom. W 2019 roku reprezentacja Stanów Zjednoczonych, której jest członkinią, ustanowiła rekordy oglądalności i strzelonych bramek oraz przebiła szklany sufit. W 2020 roku nie zamierzała zwalniać: urodziła pierwsze dziecko i przeniosła się do klubu grającego na innym kontynencie – wszystko podczas globalnej pandemii. Napastniczka jest pierwszym gościem podcastu „Trained” w 2021 roku. Rozmawia z Ryanem Flahertym, starszym dyrektorem ds. wydajności w Nike, o tym, jak udało jej się skupić na grze, gdy rozgrywki były zawieszone, oraz opowiada o swoich codziennych nawykach związanych z odżywianiem i treningiem, które pozwalają jej osiągać cele.
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Ryana na adres trained@nike.com, a on zobaczy, co da się zrobić.