Greater Goods: kolekcja Nike Re-Creation Nike GB

„Nasz proces kreatywny jest dość zróżnicowany, ale akceptujemy wszystkie ubrania takimi, jakie są” – mówi Jaimus, gdy rozmawiamy o najnowszej kolekcji Nike Re-Creation autorstwa Greater Goods, która jest inspirowana jego rodzinnym miastem. „Kolekcja, nad którą pracujemy w studio, będzie składała się z ponad 20 elementów; wszystkie są jedyne w swoim rodzaju. Mamy również kolekcję, która powstawała w fabryce. Została przez nas zaprojektowana wcześniej, a następnie przekazana do produkcji”. Składająca się z dwóch części kolekcja łączy lifestylowe i sportowe modele. Lifestylowa część została poddana upcyklingowi przez Jaimusa i jego zespół, natomiast część sportowa została wykonana z bardziej zaawansowanych technologicznie materiałów przy większym udziale projektantek i projektantów Nike. „Tworzenie na większą skalę jest dla nas nowym procesem, projektowanie wyglądało zatem inaczej niż zwykle. Jednak dzięki wsparciu Nike wszystko przybiegało płynnie” – dodaje.



To, jakim miastem jest Londyn, również było wielką inspiracją dla kolekcji. „Londyński styl jest bardzo różnorodny, zobaczysz tu dosłownie wszystko” – mówi. „Obojętnie, jaki styl Ci pasuje, znajdziesz go w Londynie”. Widać to również w kolekcji Re-Creation – unikalne ubrania zostały zaprojektowane z myślą o różnych stylach. Jedną z największych inspiracji Jaimusa była lokalna społeczność twórczyń i twórców. „Społeczność cały czas ewoluuje, cały czas dzieją się tu nowe rzeczy. Samo przebywanie w tej przestrzeni, czerpanie inspiracji z tych osób to wielka korzyść”.