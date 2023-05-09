Greater Goods: kolekcja Nike Re-Creation Nike GB

Re-Creation w Londynie z Greater Goods
Nike Re-Creation
Re-Creation w Londynie z Greater Goods
Nike Re-Creation przybywa do Londynu z limitowaną kolekcją produktów odnowionych przez Greater Goods. Dołącz do nas i dowiedz się więcej o kolekcji wprost ze źródła – od jej głównego projektanta, Jaimusa.
Poznaj głównego projektanta
Urodzony i wychowany w Londynie Jaimus zawsze interesował się tym, jak działają różne rzeczy, a jego pasją było doprowadzanie do tego, by działały – dyplom z projektowania graficznego i medioznawstwa tylko zwiększył jego pomysłowość. W naturalny sposób zainteresował się więc upcyklingiem: gdy uczył się szycia, zaczął wykorzystywać materiały pochodzące z innych produktów. Tak zaczęła się jego miłość do upcyklingu, która była inspiracją dla pierwszego produktu, który stworzył: torby zrobionej z kurtki. Teraz, lata później, jest założycielem Greater Goods – londyńskiego projektu designowego zajmującego się tworzeniem przemyślanych produktów. Zamiast wyrzucać uszkodzone ubrania, zaangażowane w projekt osoby wykorzystują nadające się do użytku części materiału i tworzą z nich wyjątkowe produkty.
Nowa postać produktów z przeszłości
„Nasz proces kreatywny jest dość zróżnicowany, ale akceptujemy wszystkie ubrania takimi, jakie są” – mówi Jaimus, gdy rozmawiamy o najnowszej kolekcji Nike Re-Creation autorstwa Greater Goods, która jest inspirowana jego rodzinnym miastem. „Kolekcja, nad którą pracujemy w studio, będzie składała się z ponad 20 elementów; wszystkie są jedyne w swoim rodzaju. Mamy również kolekcję, która powstawała w fabryce. Została przez nas zaprojektowana wcześniej, a następnie przekazana do produkcji”. Składająca się z dwóch części kolekcja łączy lifestylowe i sportowe modele. Lifestylowa część została poddana upcyklingowi przez Jaimusa i jego zespół, natomiast część sportowa została wykonana z bardziej zaawansowanych technologicznie materiałów przy większym udziale projektantek i projektantów Nike. „Tworzenie na większą skalę jest dla nas nowym procesem, projektowanie wyglądało zatem inaczej niż zwykle. Jednak dzięki wsparciu Nike wszystko przybiegało płynnie” – dodaje.
To, jakim miastem jest Londyn, również było wielką inspiracją dla kolekcji. „Londyński styl jest bardzo różnorodny, zobaczysz tu dosłownie wszystko” – mówi. „Obojętnie, jaki styl Ci pasuje, znajdziesz go w Londynie”. Widać to również w kolekcji Re-Creation – unikalne ubrania zostały zaprojektowane z myślą o różnych stylach. Jedną z największych inspiracji Jaimusa była lokalna społeczność twórczyń i twórców. „Społeczność cały czas ewoluuje, cały czas dzieją się tu nowe rzeczy. Samo przebywanie w tej przestrzeni, czerpanie inspiracji z tych osób to wielka korzyść”.
Zobacz najnowsze produkty
Nike Re-Creation to kolejny etap naszej inicjatywy Move to Zero mającej na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla. Jeśli chcesz zobaczyć najnowszą kolekcję Re-Creation autorstwa Jaimusa i Greater Goods, możesz ją znaleźć tylko w Niketown London. Zobacz swoją drogę do sklepu i odwiedź stronę nike.com/sustainability, aby dowiedzieć się więcej o naszych najnowszych innowacjach.
Nike Re-Creation
Re-Creation w Londynie z Greater Goods
Nike Re-Creation przybywa do Londynu z limitowaną kolekcją produktów odnowionych przez Greater Goods. Dołącz do nas i dowiedz się więcej o kolekcji wprost ze źródła – od jej głównego projektanta, Jaimusa.
Poznaj głównego projektanta
Urodzony i wychowany w Londynie Jaimus zawsze interesował się tym, jak działają różne rzeczy, a jego pasją było doprowadzanie do tego, by działały – dyplom z projektowania graficznego i medioznawstwa tylko zwiększył jego pomysłowość. W naturalny sposób zainteresował się więc upcyklingiem: gdy uczył się szycia, zaczął wykorzystywać materiały pochodzące z innych produktów. Tak zaczęła się jego miłość do upcyklingu, która była inspiracją dla pierwszego produktu, który stworzył: torby zrobionej z kurtki. Teraz, lata później, jest założycielem Greater Goods – londyńskiego projektu designowego zajmującego się tworzeniem przemyślanych produktów. Zamiast wyrzucać uszkodzone ubrania, zaangażowane w projekt osoby wykorzystują nadające się do użytku części materiału i tworzą z nich wyjątkowe produkty.
Nowa postać produktów z przeszłości
„Nasz proces kreatywny jest dość zróżnicowany, ale akceptujemy wszystkie ubrania takimi, jakie są” – mówi Jaimus, gdy rozmawiamy o najnowszej kolekcji Nike Re-Creation autorstwa Greater Goods, która jest inspirowana jego rodzinnym miastem. „Kolekcja, nad którą pracujemy w studio, będzie składała się z ponad 20 elementów; wszystkie są jedyne w swoim rodzaju. Mamy również kolekcję, która powstawała w fabryce. Została przez nas zaprojektowana wcześniej, a następnie przekazana do produkcji”. Składająca się z dwóch części kolekcja łączy lifestylowe i sportowe modele. Lifestylowa część została poddana upcyklingowi przez Jaimusa i jego zespół, natomiast część sportowa została wykonana z bardziej zaawansowanych technologicznie materiałów przy większym udziale projektantek i projektantów Nike. „Tworzenie na większą skalę jest dla nas nowym procesem, projektowanie wyglądało zatem inaczej niż zwykle. Jednak dzięki wsparciu Nike wszystko przybiegało płynnie” – dodaje.
To, jakim miastem jest Londyn, również było wielką inspiracją dla kolekcji. „Londyński styl jest bardzo różnorodny, zobaczysz tu dosłownie wszystko” – mówi. „Obojętnie, jaki styl Ci pasuje, znajdziesz go w Londynie”. Widać to również w kolekcji Re-Creation – unikalne ubrania zostały zaprojektowane z myślą o różnych stylach. Jedną z największych inspiracji Jaimusa była lokalna społeczność twórczyń i twórców. „Społeczność cały czas ewoluuje, cały czas dzieją się tu nowe rzeczy. Samo przebywanie w tej przestrzeni, czerpanie inspiracji z tych osób to wielka korzyść”.
Zobacz najnowsze produkty
Nike Re-Creation to kolejny etap naszej inicjatywy Move to Zero mającej na celu wyeliminowanie odpadów i emisji dwutlenku węgla. Jeśli chcesz zobaczyć najnowszą kolekcję Re-Creation autorstwa Jaimusa i Greater Goods, możesz ją znaleźć tylko w Niketown London. Zobacz swoją drogę do sklepu i odwiedź stronę nike.com/sustainability, aby dowiedzieć się więcej o naszych najnowszych innowacjach.