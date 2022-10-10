Ćwiczenia w ciąży i połogu według dr. Laurel Proulx

Podczas ciąży Twój poziom krwi oraz ilość produkowanej przez Ciebie energii mogą być nawet dwa razy większe, a tętno zwiększa się o 10 lub nawet 15 uderzeń na minutę. To jednak nie koniec – po urodzeniu dziecka zmian jest jeszcze więcej. W jaki sposób podchodzić więc do ćwiczeń podczas tego najbardziej wymagającego kondycyjnie okresu Twojego życia? Na pomoc przychodzi dra Laurel Proulx, fizjoterapeutka, założycielka FEM Physical Therapy and Physical Performance oraz członkini zespołu doradczego Nike (M)ove Like a Mother. W tym odcinku dołącza do gospodyni podcastu Jaclyn Byrer, aby wyjaśnić funkcjonowanie dna miednicy i głębokich dolnych mięśni tułowia oraz wytłumaczyć, w jaki sposób zadbać o ich siłę. Rozprawia się również z mitami dotyczącymi okresu przed porodem i po urodzeniu dziecka, a także opowiada, w jaki sposób wrócić do ćwiczeń po porodzie.