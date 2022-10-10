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Podcast Trained: dra Laurel Proulx i aktywność przed porodem

Coaching

Twoje ciało zmienia się w trakcie ciąży i po porodzie. Ile powinnaś ćwiczyć, by zadbać o kondycję w tym okresie? Posłuchaj fizjoterapeutki zajmującej się zdrowiem dna miednicy.

Ostatnia aktualizacja: 10 października 2022
Czas czytania: 2 min
Ćwiczenia w ciąży i połogu według dr. Laurel Proulx

Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.

Podczas ciąży Twój poziom krwi oraz ilość produkowanej przez Ciebie energii mogą być nawet dwa razy większe, a tętno zwiększa się o 10 lub nawet 15 uderzeń na minutę. To jednak nie koniec – po urodzeniu dziecka zmian jest jeszcze więcej. W jaki sposób podchodzić więc do ćwiczeń podczas tego najbardziej wymagającego kondycyjnie okresu Twojego życia? Na pomoc przychodzi dra Laurel Proulx, fizjoterapeutka, założycielka FEM Physical Therapy and Physical Performance oraz członkini zespołu doradczego Nike (M)ove Like a Mother. W tym odcinku dołącza do gospodyni podcastu Jaclyn Byrer, aby wyjaśnić funkcjonowanie dna miednicy i głębokich dolnych mięśni tułowia oraz wytłumaczyć, w jaki sposób zadbać o ich siłę. Rozprawia się również z mitami dotyczącymi okresu przed porodem i po urodzeniu dziecka, a także opowiada, w jaki sposób wrócić do ćwiczeń po porodzie.

„Nie ma żadnych sztywnych reguł, ponieważ każda osoba zaczyna swoją sportową drogę z innej pozycji; każde ciało reaguje też na ciążę inaczej”.

dra Laurel Proulx
fizjoterapeutka, założycielka FEM Physical Therapy oraz członkini zespołu doradczego Nike (M)ove Like a Mother

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Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat albo kolejnego gościa lub kolejną gościnię? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.

Data pierwszej publikacji: 27 października 2022

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