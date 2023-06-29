Nauczyciel jogi Fabien Domenech o byciu naprawdę sobą

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat liczba osób uprawiających jogę w Stanach Zjednoczonych niemal się potroiła. Nie jest to żadnym zaskoczeniem dla Fabiana Domenecha, który zaczął ćwiczyć w momencie, gdy równocześnie rozwijał obiecującą karierę w świecie mody, pracował na pełny etat w branży usługowej i prowadził zajęcia z treningu przekrojowego w tętniącym życiem Londynie. Dzięki jodze, medytacji i licznym podróżom po całym świecie dowiedział się, jaka moc tkwi w dbałości o siebie i jak ważne jest zachowywanie dystansu. W tym odcinku nauczyciel jogi Nike i instruktor treningu przekrojowego rozmawia z prowadzącą Jaclyn Byrer na temat zdrowia psychicznego oraz płynącego ze sportu poczucia wspólnoty i przynależności. Zdradza również, czego można się spodziewać, uczestnicząc w każdej z jego lekcji.