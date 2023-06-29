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Podcast Trained: znajdź autentyczność z Fabianem Domenechem

Coaching

Fabian Domenech, nauczyciel jogi Nike, prowadził zajęcia na całym świecie. Posłuchaj, czego dowiedział się na swojej życiowej drodze o samym sobie i o ćwiczeniu jogi.

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2023
Czas czytania: 2 min
Nauczyciel jogi Fabien Domenech o byciu naprawdę sobą

Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat liczba osób uprawiających jogę w Stanach Zjednoczonych niemal się potroiła. Nie jest to żadnym zaskoczeniem dla Fabiana Domenecha, który zaczął ćwiczyć w momencie, gdy równocześnie rozwijał obiecującą karierę w świecie mody, pracował na pełny etat w branży usługowej i prowadził zajęcia z treningu przekrojowego w tętniącym życiem Londynie. Dzięki jodze, medytacji i licznym podróżom po całym świecie dowiedział się, jaka moc tkwi w dbałości o siebie i jak ważne jest zachowywanie dystansu. W tym odcinku nauczyciel jogi Nike i instruktor treningu przekrojowego rozmawia z prowadzącą Jaclyn Byrer na temat zdrowia psychicznego oraz płynącego ze sportu poczucia wspólnoty i przynależności. Zdradza również, czego można się spodziewać, uczestnicząc w każdej z jego lekcji.

„Wydaje mi się, że potrzebujemy jakiejś formy jogi w naszym życiu, by móc się skoncentrować i stawać się lepszymi ludźmi. Na świecie żyje bardzo wielu ludzi, ale niewiele jest człowieczeństwa. Moim zdaniem joga sprawia, że każdy staje się istotą ludzką”.

Fabian Domenech
nauczyciel jogi Nike i instruktor treningu przekrojowego

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Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat albo kolejnego gościa lub kolejną gościnię? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.

Data pierwszej publikacji: 19 stycznia 2023

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