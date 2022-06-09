Dra Saundra Dalton-Smith wyjaśnia, jak odpoczywać

Większość z nas utożsamia uczucie zmęczenia z potrzebą większej ilości snu. Jednak według dr. Saundry Dalton-Smith, to tylko niewielki wycinek tego, co tak naprawdę oznacza wypoczęcie. Dzięki swoim badaniom ta lekarka internistka i założycielka firmy Restorasis zidentyfikowała siedem rodzajów odpoczynku, które wykraczają poza wszelkie bariery społeczno-ekonomiczne, kulturowe i rasowe. W tym odcinku, wraz z prowadzącą Jaclyn Byrer, przedstawi nam, na czym one polegają i jak rozpoznać, kiedy zapewniamy sobie wystarczającą ilość każdego z nich. Bez względu na to, czy zmagasz się ze zmęczeniem z powodu sportu, rodzicielstwa, czy pracy, dra Dalton-Smith zapewnia nas, że jej praktyki regeneracyjne nie są dodatkiem do naszej listy rzeczy do zrobienia, ale codziennymi nawykami, które pomogą nam wszystkim funkcjonować optymalnie.