Dra Saundra Dalton-Smith wyjaśnia, jak odpoczywać

Podcast Trained: jak odpoczywać – porady od dr. Dalton-Smith
Coaching
Nie ma jednej uniwersalnej metody na pełną regenerację. Dowiedz się, jak możesz zwalczyć zmęczenie za pomocą siedmiu rodzajów odpoczynku proponowanych przez lekarkę.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Większość z nas utożsamia uczucie zmęczenia z potrzebą większej ilości snu. Jednak według dr. Saundry Dalton-Smith, to tylko niewielki wycinek tego, co tak naprawdę oznacza wypoczęcie. Dzięki swoim badaniom ta lekarka internistka i założycielka firmy Restorasis zidentyfikowała siedem rodzajów odpoczynku, które wykraczają poza wszelkie bariery społeczno-ekonomiczne, kulturowe i rasowe. W tym odcinku, wraz z prowadzącą Jaclyn Byrer, przedstawi nam, na czym one polegają i jak rozpoznać, kiedy zapewniamy sobie wystarczającą ilość każdego z nich. Bez względu na to, czy zmagasz się ze zmęczeniem z powodu sportu, rodzicielstwa, czy pracy, dra Dalton-Smith zapewnia nas, że jej praktyki regeneracyjne nie są dodatkiem do naszej listy rzeczy do zrobienia, ale codziennymi nawykami, które pomogą nam wszystkim funkcjonować optymalnie.
„Odpoczynek ma na celu odbudowę, regenerację tych części organizmu, które ulegają wyczerpaniu, tych części, które tracą energię, gdy wykonujemy różne czynności, które są częścią naszego życia”.
– dra Saundra Dalton-Smith
lekarka internistka i założycielka firmy Restorasis
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.