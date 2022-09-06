Jak wg dr. Juda Brewera uważność pomaga tworzyć i likwidować nawyki.

Podcast Trained: odrzuć niezdrowe nawyki z dr. Judem Brewerem
Coaching
Zmiana zachowania zaczyna się w mózgu. Dowiedz się, jak odrzucić niezdrowe nawyki z wykorzystaniem porad dotyczących uważności przygotowanych przez psychiatrę uzależnień.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Niezależnie od tego, czy chodzi o ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem, czy walkę z pokusą nadużywania cukru, wielu z nas dobrze wie, jak trudno jest wyeliminować niepożądane nawyki. Zdaniem dr. Judsona Brewera, autora bestsellera pt. The Craving Mind, tajemnica sukcesu leży nie tyle w sile woli, ile w uważności. W najnowszym odcinku dyrektor ds. badań i innowacji w Mindfulness Center na Uniwersytecie Browna wyjaśnia prowadzącej Jaclyn Byrer, co dzieje się w mózgu, gdy odchodzimy od swoich nawyków i gdy je tworzymy. Opowiada również o narzędziach służących do porządkowania nawyków, tłumaczy znaczenie akronimów i uczy specjalnych technik pozwalających lepiej kontrolować swoje zachowanie – na stałe.
„Nie chodzi o to, co powinniśmy robić, ale o to, by wsłuchiwać się w głos rozsądku płynący z naszego ciała. Gdy się w niego wsłuchamy, pozbawimy się złudzeń dotyczących naszych niezdrowych zachowań”.
– dr Judson Brewer
psychiatra uzależnień i neuronaukowiec
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.