Jak wg dr. Juda Brewera uważność pomaga tworzyć i likwidować nawyki.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem, czy walkę z pokusą nadużywania cukru, wielu z nas dobrze wie, jak trudno jest wyeliminować niepożądane nawyki. Zdaniem dr. Judsona Brewera, autora bestsellera pt. The Craving Mind, tajemnica sukcesu leży nie tyle w sile woli, ile w uważności. W najnowszym odcinku dyrektor ds. badań i innowacji w Mindfulness Center na Uniwersytecie Browna wyjaśnia prowadzącej Jaclyn Byrer, co dzieje się w mózgu, gdy odchodzimy od swoich nawyków i gdy je tworzymy. Opowiada również o narzędziach służących do porządkowania nawyków, tłumaczy znaczenie akronimów i uczy specjalnych technik pozwalających lepiej kontrolować swoje zachowanie – na stałe.