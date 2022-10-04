Podcast Trained: popracuj nad swoją determinacją z Derrickiem Henrym

Coaching

Nie bez powodu jest nazywany „Królem Henrym”. Ten zawodnik NFL grający na pozycji running back opowiada, co go motywuje do ciągłego rozwoju.

Ostatnia aktualizacja: 4 października 2022
Czas czytania: 2 min
Derrick Henry opowiada o swojej sportowej motywacji

Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.

Derrick Henry uwielbia trenować – nie tylko dlatego, że niebawem rozpoczyna swój siódmy sezon w NFL. Siłownia jest miejscem, w którym odnajduje inspirację, pasję i dumę. W najnowszym odcinku Derrick i prowadząca Jaclyn Byrer prowadzą ożywioną dyskusję na temat swoich ulubionych ćwiczeń. Zawodnik Tennessee Titans grający na pozycji running back opowiada też o tym, jak jego rodzina motywowała go w dobrych i złych chwilach. Zdradza, jak udało mu się osiągnąć sukces wbrew ludziom, którzy wróżyli mu porażkę. Podpowiada również, jak każdy z nas – niezależnie od tego, czy marzy o półmaratonie, czy ma mocne postanowienie, by wypróbować nowe zajęcia fitnessu – może przezwyciężyć wątpliwości i osiągnąć swoje cele.

„Jeśli masz w swoim życiu jakiś cel, jeśli jest coś, co budzi Twoje zainteresowanie, podążaj za tym, nieustannie pracując każdego kolejnego dnia”.

Derrick Henry
Sportowiec Nike i zawodnik Tennessee Titans grający na pozycji running back

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Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.

Data pierwszej publikacji: 13 października 2022

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