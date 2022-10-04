Derrick Henry opowiada o swojej sportowej motywacji

Podcast Trained: popracuj nad swoją determinacją z Derrickiem Henrym
Coaching
Nie bez powodu jest nazywany „Królem Henrym”. Ten zawodnik NFL grający na pozycji running back opowiada, co go motywuje do ciągłego rozwoju.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Derrick Henry uwielbia trenować – nie tylko dlatego, że niebawem rozpoczyna swój siódmy sezon w NFL. Siłownia jest miejscem, w którym odnajduje inspirację, pasję i dumę. W najnowszym odcinku Derrick i prowadząca Jaclyn Byrer prowadzą ożywioną dyskusję na temat swoich ulubionych ćwiczeń. Zawodnik Tennessee Titans grający na pozycji running back opowiada też o tym, jak jego rodzina motywowała go w dobrych i złych chwilach. Zdradza, jak udało mu się osiągnąć sukces wbrew ludziom, którzy wróżyli mu porażkę. Podpowiada również, jak każdy z nas – niezależnie od tego, czy marzy o półmaratonie, czy ma mocne postanowienie, by wypróbować nowe zajęcia fitnessu – może przezwyciężyć wątpliwości i osiągnąć swoje cele.
„Jeśli masz w swoim życiu jakiś cel, jeśli jest coś, co budzi Twoje zainteresowanie, podążaj za tym, nieustannie pracując każdego kolejnego dnia”.
– Derrick Henry
Sportowiec Nike i zawodnik Tennessee Titans grający na pozycji running back
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.