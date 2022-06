Czy można biegać w czasie ciąży? Tak — a poniżej znajdziesz porady ekspertów na ten temat

Jeśli jesteś biegaczką (jeśli zdarza Ci się biegać, to znaczy, że jesteś), dobrze znasz zalety tego sportu: endorfiny poprawiające samopoczucie, lepsza wydolność serca i silne mięśnie dolnych partii ciała. Oczywiście nie chciałabyś z tego wszystkiego rezygnować, będąc w ciąży – i nie powinnaś tego robić.



„Myślę, że bieganie w czasie ciąży w jednej trzeciej służy Twojemu ogólnemu zdrowiu fizycznemu, w jednej trzeciej przygotowaniu do porodu, a w jednej trzeciej zdrowiu psychicznemu” – mówi dra Amanda Williams, dyplomowana ginekolożka i położna z Oakland w stanie Kalifornia (tak przy okazji: ona sama przebiegła półmaraton w prawie szóstym miesiącu ciąży).



Będziesz wdzięczna za te fizyczne korzyści w czasie ciąży, która – jak mówi dra Williams – powoduje największe zmiany w Twoim ciele, od wzrostu wagi po przesunięcie środka ciężkości. Ponadto badania wykazują, że kobiety, które ćwiczą przez całą ciążę, mogą lepiej radzić sobie z bólem porodowym. „Może to być siła i elastyczność ciała, doświadczenie w radzeniu sobie z dyskomfortem lub wiara w swoje możliwości… albo wszystkie te trzy czynniki” – mówi dra Williams. Jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, substancje chemiczne regulujące nastrój, które uwalnia bieganie, mogą pomóc zrównoważyć hormonalne wzloty i upadki w czasie ciąży. „Bieganie daje także przestrzeń do uporządkowania myśli i niepokojów (których, co uzasadnione, możesz mieć mnóstwo)” – dodaje.



Według Jane Wake, specjalistki od ćwiczeń przed- i poporodowych z Londynu, jest jeszcze jedna zaleta biegania w tym okresie, z której możesz nie zdawać sobie sprawy: utrwala ono więź między umysłem a ciałem, która pomoże Ci nauczyć się ufać sobie – jest to umiejętność, która przyda Ci się nie tylko podczas porodu.



Gotowa do biegu? Międzynarodowe badanie przeprowadzone na prawie 1300 kobietach wykazało, że bieganie nie ma negatywnego wpływu na ciążę, ale jest kilka zmian, które możesz chcieć wprowadzić, aby Twój program treningowy był bezpieczny i przyjemny. (Uwaga: zwłaszcza jeśli jesteś w ciąży wysokiego ryzyka, przed podjęciem jakichkolwiek ćwiczeń uzyskaj zgodę lekarza/lekarki lub położnika/położnej).