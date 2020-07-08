Osiem ćwiczeń rozciągających na odprężenie przed snem

Odpręż się przed snem dzięki ćwiczeniom rozciągającym
Coaching
Kirsty Godso
Uwolnij napięcie nagromadzone przez cały dzień, aby zapewnić sobie lepszy sen.
Przy rozluźnionych mięśniach łatwiej o dobry sen. Oto kilka prostych ćwiczeń rozciągających, które pomogą Ci się odprężyć przed pójściem spać.
Każde rozciągnięcie powinno trwać przynajmniej 30 sekund. Jeśli ćwiczenie dotyczy obu stron ciała, oznacza to 30 sekund na każdą stronę.
Ćwiczenia obejmują:
1. Rozciąganie zginacza stawu biodrowego w półklęku
Pozwala rozciągnąć zginacz stawu biodrowego, w tym mięśnie lędźwiowe większe, które są głównymi mięśniami łączącymi dolną część pleców z górną częścią nogi.
2. Rozciąganie 90/90
Świetne ćwiczenie redukujące napięcie mięśni bioder i doskonała alternatywa dla pozycji gołębia.
3. Pozycja siedząca z nogą na nodze, z podparciem
Rozciągnij mięśnie bioder, a konkretnie mięsień gruszkowy, siedząc na sofie, łóżku lub krześle.
4. Rozciąganie mięśni najszerszych grzbietu
Poczujesz ulgę w okolicach łopatek i mięśni najszerszych grzbietu, czyli największych mięśni pleców.
5. Rozciąganie ścięgien udowych z podparciem
Ćwiczenie rozciągające z podparciem pomoże Ci rozluźnić ścięgna udowe.
6. Pozycja żaby
Doskonale rozciąga pachwiny i biodra.
7. Rozciąganie mięśni klatki piersiowej w pozycji leżącej
Jeśli robisz pompki, ćwiczysz na wioślarzu, dźwigasz ciężkie zakupy lub pracujesz na komputerze, to ćwiczenie rozciągające pomoże Ci rozluźnić mięśnie klatki piersiowej, barków i ramion.
8. Pozycja dziecka
Zakończ ćwiczenia rozciągające tą pozycją, która pomoże Ci uspokoić oddech.
Teraz możesz śmiało kłaść się spać!