Osiem ćwiczeń rozciągających na odprężenie przed snem

Przy rozluźnionych mięśniach łatwiej o dobry sen. Oto kilka prostych ćwiczeń rozciągających, które pomogą Ci się odprężyć przed pójściem spać.



Każde rozciągnięcie powinno trwać przynajmniej 30 sekund. Jeśli ćwiczenie dotyczy obu stron ciała, oznacza to 30 sekund na każdą stronę.



Ćwiczenia obejmują:



1. Rozciąganie zginacza stawu biodrowego w półklęku

Pozwala rozciągnąć zginacz stawu biodrowego, w tym mięśnie lędźwiowe większe, które są głównymi mięśniami łączącymi dolną część pleców z górną częścią nogi.