Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2023
Czas czytania: 6 min

Współpraca z Rebel Girls

Dynamiczne ćwiczenia

Piłka nożna może mieć wiele twarzy, a ćwiczenia, które Wam prezentujemy, w pełni oddają zabawowy charakter tego sportu. Spróbuj swoich sił, popraw umiejętności i rzuć wyzwanie znajomym i rodzinie. Zaczynamy!

Ćwiczenia piłkarskie dla dziewcząt – Nike

Ćwiczenie: Skarpetki ze stóp!

Zwiń parę skarpetek – czystych lub śmierdzących – i weź pusty kosz na pranie, kosz na śmieci lub torbę.

Poziom łatwy

• Umieść kosz w odległości czterech kroków od siebie.

• Trzymaj piłkę ze skarpetek w dłoni.

• Upuść piłkę i kopnij* ją w kierunku kosza.

• Przyznaj sobie pięć punktów za każdy trafny strzał.

• Przyznaj sobie jeden punkt za każdym razem, gdy piłka uderzy w kosz. Ile punktów potrafisz zdobyć w dziesięciu próbach?

• Czy potrafisz pobić swój najlepszy wynik?

Poziom średni

• Gdy będziesz w gotowości, spróbuj wykonać to samo ćwiczenie drugą (niedominującą) nogą.

• Przyznaj sobie dziesięć punktów za każdy trafny strzał.

• Przyznaj sobie pięć punktów za każdym razem, gdy piłka uderzy w kosz.

• Czy potrafisz pobić swój najlepszy wynik? Jak udało Ci się to zrobić?

Z rodziną i znajomymi

• Kiedy będziesz w gotowości, rzuć wyzwanie przyjacielowi lub przyjaciółce albo komuś ze swojej rodziny.

• Wykonujcie ćwiczenie na zmianę, aż będziecie mieć za sobą po dziesięć podejść. Która osoba uzyskała najwyższy wynik? Jak jej się to udało?

• Czego możesz się nauczyć od osoby partnerującej Ci podczas ćwiczenia?

• Opowiedz jej o dwóch rzeczach, które Twoim zdaniem zrobiła dobrze podczas swojej tury.

* Możesz też rzucać skarpetkami do kosza, jeśli chcesz!

Ćwiczenia piłkarskie dla dziewcząt – Nike

Ćwiczenie: Ile kopnięć?

Zrób na ziemi lub podłodze mały okrąg za pomocą pachołków, kredy, klocków i czego tylko chcesz! Weź piłkę.

Poziom łatwy

• Ustaw stoper na 30 sekund.

• Ile razy w ciągu 30 sekund uda Ci się lekko kopnąć piłkę tak, żeby nie wypadła poza okręg?

• Czy potrafisz pobić swój najlepszy wynik?

Poziom średni

• Ustaw stoper na 30 sekund.

• Tym razem spróbuj kopnąć piłkę różnymi częściami stopy, jak palce, podbicie, podeszwa, pięta oraz wewnętrzna i zewnętrzna część stopy.

• Ile kopnięć wykonasz w ciągu 30 sekund?

• Żeby zwiększyć poziom trudności, ustaw stoper ponownie i spróbuj zagrać bez użycia tej samej części stopy dwa razy z rzędu.

• Co takiego udało Ci się zrobić, żeby uzyskać najlepszy wynik?

Z rodziną i znajomymi

• Kiedy będziesz w gotowości, rzuć wyzwanie przyjacielowi lub przyjaciółce albo komuś ze swojej rodziny.

• Sprawdźcie, ile kopnięć uda się Wam wykonać w ciągu 30 sekund, ale tym razem kopcie piłkę na zmianę.

• Zastanówcie się, jak możecie uzyskać najlepszy wynik jako zespół.

Ćwiczenia piłkarskie dla dziewcząt – Nike

Ćwiczenie: Pokonaj ścianę

Wszystko, czego potrzebujesz, to piłka i ściana, więc do dzieła!

Poziom łatwy

• Podaj piłkę do ściany jak do kolegi lub koleżanki.

• Kiedy piłka do Ciebie wróci, spróbuj ją zatrzymać lub odbić, za każdym razem używając do tego innej części stopy.

• Ile różnych części stopy potrafisz użyć? Czy jesteś w stanie utrzymać kontrolę nad piłką?

Poziom średni

• Tym razem rzuć piłkę o wyższą część ściany.

• Spróbuj zatrzymać piłkę lub podać ją z powrotem do ściany, ale tym razem użyj do tego innych części ciała, takich jak klatka piersiowa, głowa i inne części stóp.

• Ile różnych części ciała udało Ci się użyć?

Z rodziną i znajomymi

• Kiedy będziesz w gotowości, rzuć wyzwanie przyjacielowi lub przyjaciółce albo komuś ze swojej rodziny.

• Ile razy jako zespół potraficie podać i zatrzymać piłkę za pomocą stóp?

• Czy potraficie zatrzymać piłkę, za każdym razem używając do tego innej części stopy?

• Jeśli chcecie, możecie sprawdzić swoje umiejętności przeciw sobie: podawajcie sobie nawzajem piłkę na różne sposoby, aby utrudnić drugiej osobie jej zatrzymanie.

• Pamiętajcie, aby wspierać się i pomagać sobie nawzajem w doskonaleniu swoich umiejętności!

Ćwiczenia piłkarskie dla dziewcząt – Nike

Ćwiczenie: Kręgle

• Weź dziesięć zabawek lub przedmiotów, które można przewrócić. Pora na strike!

Kopanie

• Twoje zabawki lub inne wybrane przez Ciebie przedmioty to kręgle.

• Ustaw je w trójkąt. Najprościej będzie zrobić cztery rzędy (jeden kręgiel, dwa kręgle, trzy kręgle, cztery kręgle).

• Stań w odległości około dwóch metrów od kręgli.

• Kopnij piłkę w kierunku kręgli, starając się przewrócić ich jak najwięcej.

• Za każdym razem policz, ile kręgli udało Ci się przewrócić.

• Powtórz ćwiczenie 5 razy i zsumuj całkowitą liczbę przewróconych kręgli.

• Czy potrafisz za każdym razem pobić swój najlepszy wynik? Jak udało Ci się zbić największą liczbę kręgli?

Rzucanie

• Ustaw kręgle w trójkąt, tak jak wcześniej.

• Stań w odległości około trzech metrów od kręgli.

• Rzuć piłkę i sprawdź, ile kręgli udało Ci się przewrócić.

• Aby zwiększyć poziom trudności, stań jeszcze dalej lub ustaw kręgle w inny kształt.

Z rodziną i znajomymi

• Kiedy będziesz w gotowości, rzuć wyzwanie przyjacielowi lub przyjaciółce albo komuś ze swojej rodziny.

• Stwórzcie wspólne zasady dla wszystkich: rzucacie czy kopiecie? W jakiej odległości od kręgli macie stanąć? Ile kręgli macie przewrócić i w jakim kształcie je ustawicie?

• Pamiętajcie, aby zawsze dopingować innych zawodników oraz inne zawodniczki i pomagać sobie nawzajem!

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Ćwiczenia piłkarskie dla dziewcząt – Nike

Data pierwszej publikacji: 3 lipca 2023