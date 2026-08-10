Ćwiczenia piłkarskie dla dziewcząt – Nike

Współpraca z Rebel Girls
Dynamiczne ćwiczenia
Piłka nożna może mieć wiele twarzy, a ćwiczenia, które Wam prezentujemy, w pełni oddają zabawowy charakter tego sportu. Spróbuj swoich sił, popraw umiejętności i rzuć wyzwanie znajomym i rodzinie. Zaczynamy!
Ćwiczenie: Skarpetki ze stóp!
Zwiń parę skarpetek – czystych lub śmierdzących – i weź pusty kosz na pranie, kosz na śmieci lub torbę.
Poziom łatwy
• Umieść kosz w odległości czterech kroków od siebie.
• Trzymaj piłkę ze skarpetek w dłoni.
• Upuść piłkę i kopnij* ją w kierunku kosza.
• Przyznaj sobie pięć punktów za każdy trafny strzał.
• Przyznaj sobie jeden punkt za każdym razem, gdy piłka uderzy w kosz. Ile punktów potrafisz zdobyć w dziesięciu próbach?
• Czy potrafisz pobić swój najlepszy wynik?
Poziom średni
• Gdy będziesz w gotowości, spróbuj wykonać to samo ćwiczenie drugą (niedominującą) nogą.
• Przyznaj sobie dziesięć punktów za każdy trafny strzał.
• Przyznaj sobie pięć punktów za każdym razem, gdy piłka uderzy w kosz.
• Czy potrafisz pobić swój najlepszy wynik? Jak udało Ci się to zrobić?
Z rodziną i znajomymi
• Kiedy będziesz w gotowości, rzuć wyzwanie przyjacielowi lub przyjaciółce albo komuś ze swojej rodziny.
• Wykonujcie ćwiczenie na zmianę, aż będziecie mieć za sobą po dziesięć podejść. Która osoba uzyskała najwyższy wynik? Jak jej się to udało?
• Czego możesz się nauczyć od osoby partnerującej Ci podczas ćwiczenia?
• Opowiedz jej o dwóch rzeczach, które Twoim zdaniem zrobiła dobrze podczas swojej tury.
* Możesz też rzucać skarpetkami do kosza, jeśli chcesz!
Ćwiczenie: Ile kopnięć?
Zrób na ziemi lub podłodze mały okrąg za pomocą pachołków, kredy, klocków i czego tylko chcesz! Weź piłkę.
Poziom łatwy
• Ustaw stoper na 30 sekund.
• Ile razy w ciągu 30 sekund uda Ci się lekko kopnąć piłkę tak, żeby nie wypadła poza okręg?
• Czy potrafisz pobić swój najlepszy wynik?
Poziom średni
• Ustaw stoper na 30 sekund.
• Tym razem spróbuj kopnąć piłkę różnymi częściami stopy, jak palce, podbicie, podeszwa, pięta oraz wewnętrzna i zewnętrzna część stopy.
• Ile kopnięć wykonasz w ciągu 30 sekund?
• Żeby zwiększyć poziom trudności, ustaw stoper ponownie i spróbuj zagrać bez użycia tej samej części stopy dwa razy z rzędu.
• Co takiego udało Ci się zrobić, żeby uzyskać najlepszy wynik?
Z rodziną i znajomymi
• Kiedy będziesz w gotowości, rzuć wyzwanie przyjacielowi lub przyjaciółce albo komuś ze swojej rodziny.
• Sprawdźcie, ile kopnięć uda się Wam wykonać w ciągu 30 sekund, ale tym razem kopcie piłkę na zmianę.
• Zastanówcie się, jak możecie uzyskać najlepszy wynik jako zespół.
Ćwiczenie: Pokonaj ścianę
Wszystko, czego potrzebujesz, to piłka i ściana, więc do dzieła!
Poziom łatwy
• Podaj piłkę do ściany jak do kolegi lub koleżanki.
• Kiedy piłka do Ciebie wróci, spróbuj ją zatrzymać lub odbić, za każdym razem używając do tego innej części stopy.
• Ile różnych części stopy potrafisz użyć? Czy jesteś w stanie utrzymać kontrolę nad piłką?
Poziom średni
• Tym razem rzuć piłkę o wyższą część ściany.
• Spróbuj zatrzymać piłkę lub podać ją z powrotem do ściany, ale tym razem użyj do tego innych części ciała, takich jak klatka piersiowa, głowa i inne części stóp.
• Ile różnych części ciała udało Ci się użyć?
Z rodziną i znajomymi
• Kiedy będziesz w gotowości, rzuć wyzwanie przyjacielowi lub przyjaciółce albo komuś ze swojej rodziny.
• Ile razy jako zespół potraficie podać i zatrzymać piłkę za pomocą stóp?
• Czy potraficie zatrzymać piłkę, za każdym razem używając do tego innej części stopy?
• Jeśli chcecie, możecie sprawdzić swoje umiejętności przeciw sobie: podawajcie sobie nawzajem piłkę na różne sposoby, aby utrudnić drugiej osobie jej zatrzymanie.
• Pamiętajcie, aby wspierać się i pomagać sobie nawzajem w doskonaleniu swoich umiejętności!
Ćwiczenie: Kręgle
• Weź dziesięć zabawek lub przedmiotów, które można przewrócić. Pora na strike!
Kopanie
• Twoje zabawki lub inne wybrane przez Ciebie przedmioty to kręgle.
• Ustaw je w trójkąt. Najprościej będzie zrobić cztery rzędy (jeden kręgiel, dwa kręgle, trzy kręgle, cztery kręgle).
• Stań w odległości około dwóch metrów od kręgli.
• Kopnij piłkę w kierunku kręgli, starając się przewrócić ich jak najwięcej.
• Za każdym razem policz, ile kręgli udało Ci się przewrócić.
• Powtórz ćwiczenie 5 razy i zsumuj całkowitą liczbę przewróconych kręgli.
• Czy potrafisz za każdym razem pobić swój najlepszy wynik? Jak udało Ci się zbić największą liczbę kręgli?
Rzucanie
• Ustaw kręgle w trójkąt, tak jak wcześniej.
• Stań w odległości około trzech metrów od kręgli.
• Rzuć piłkę i sprawdź, ile kręgli udało Ci się przewrócić.
• Aby zwiększyć poziom trudności, stań jeszcze dalej lub ustaw kręgle w inny kształt.
Z rodziną i znajomymi
• Kiedy będziesz w gotowości, rzuć wyzwanie przyjacielowi lub przyjaciółce albo komuś ze swojej rodziny.
• Stwórzcie wspólne zasady dla wszystkich: rzucacie czy kopiecie? W jakiej odległości od kręgli macie stanąć? Ile kręgli macie przewrócić i w jakim kształcie je ustawicie?
• Pamiętajcie, aby zawsze dopingować innych zawodników oraz inne zawodniczki i pomagać sobie nawzajem!