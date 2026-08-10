Ćwiczenia piłkarskie dla dziewcząt – Nike

Zwiń parę skarpetek – czystych lub śmierdzących – i weź pusty kosz na pranie, kosz na śmieci lub torbę.

Poziom łatwy

• Umieść kosz w odległości czterech kroków od siebie.

• Trzymaj piłkę ze skarpetek w dłoni.

• Upuść piłkę i kopnij* ją w kierunku kosza.

• Przyznaj sobie pięć punktów za każdy trafny strzał.

• Przyznaj sobie jeden punkt za każdym razem, gdy piłka uderzy w kosz. Ile punktów potrafisz zdobyć w dziesięciu próbach?

• Czy potrafisz pobić swój najlepszy wynik?

Poziom średni

• Gdy będziesz w gotowości, spróbuj wykonać to samo ćwiczenie drugą (niedominującą) nogą.

• Przyznaj sobie dziesięć punktów za każdy trafny strzał.

• Przyznaj sobie pięć punktów za każdym razem, gdy piłka uderzy w kosz.

• Czy potrafisz pobić swój najlepszy wynik? Jak udało Ci się to zrobić?

Z rodziną i znajomymi

• Kiedy będziesz w gotowości, rzuć wyzwanie przyjacielowi lub przyjaciółce albo komuś ze swojej rodziny.

• Wykonujcie ćwiczenie na zmianę, aż będziecie mieć za sobą po dziesięć podejść. Która osoba uzyskała najwyższy wynik? Jak jej się to udało?

• Czego możesz się nauczyć od osoby partnerującej Ci podczas ćwiczenia?

• Opowiedz jej o dwóch rzeczach, które Twoim zdaniem zrobiła dobrze podczas swojej tury.

* Możesz też rzucać skarpetkami do kosza, jeśli chcesz!