Co spakować na studia: Przewodnik Nike

Wyjazd na studia to ważny krok, ale zmieszczenie całego swojego życia w kilku walizkach (i naprawdę małej szafie w akademiku) może wydawać się osiągnięciem samym w sobie.

Sekret polega na tym, aby zabrać ze sobą produkty, które sprawdzą się zarówno na wykładzie o 8 rano, jak i podczas sesji nauki późnym wieczorem, a także podczas treningów na siłowni i lunchu z przyjaciółmi.

W tym przewodniku znajdziesz niezbędne produkty Nike do akademika, które warto zabrać ze sobą, takie jak stylowe ubrania i buty oraz plecak, w którym zmieścisz wszystko, czego potrzebujesz na cały dzień.