Co spakować na studia: Przewodnik Nike
Przewodnik zakupowy
Od dnia wprowadzenia się aż po tydzień egzaminów końcowych – oto produkty Nike, które warto spakować: ubrania, buty i plecak, które poradzą sobie ze wszystkim, co czeka Cię na studiach.
Wyjazd na studia to ważny krok, ale zmieszczenie całego swojego życia w kilku walizkach (i naprawdę małej szafie w akademiku) może wydawać się osiągnięciem samym w sobie.
Sekret polega na tym, aby zabrać ze sobą produkty, które sprawdzą się zarówno na wykładzie o 8 rano, jak i podczas sesji nauki późnym wieczorem, a także podczas treningów na siłowni i lunchu z przyjaciółmi.
W tym przewodniku znajdziesz niezbędne produkty Nike do akademika, które warto zabrać ze sobą, takie jak stylowe ubrania i buty oraz plecak, w którym zmieścisz wszystko, czego potrzebujesz na cały dzień.
Szybkie podsumowanie
- Najważniejsze ubrania: bęzrękawnik z golfem i dekoltem w kształcie litery V Nike, damskie spodenki ze średnim stanem Nike Sportswear Chill Knit, Nike Astrograbber, męska dzianinowa bluza z kapturem i zamkiem na całej długości Nike Club, męskie spodnie do sneakersów Nike Sportswear Club, męska koszula z krótkim rękawem zapinana na guziki Oxford Nike Club i t-shirt męski Nike Sportswear Premium Essentials
- Najlepsze buty: Air Max 90, Tennis Classic CS i Air Zoom Pegasus
- Najlepsze torby na studia: plecak Heritage 2.0, plecak Commute, torba Heritage i torba Brasilia
- Wiele propozycji jest wykonanych z materiałów funkcyjnych, odpowiednich na aktywne dni na uczelni.
- Wszystkie modele są dostępne w wersjach męskich i damskich.
Jakie ubrania zabrać na studia
Jeśli chodzi o najlepsze ubrania do spakowania na studia, należy wziąć pod uwagę cztery główne kategorie: odzież wierzchnią, koszulki, spodnie i odzież sportową. Poniżej przedstawiamy następujące podstawowe elementy garderoby dla mężczyzn i kobiet.
Dla kobiet:
- Damski bezrękawnik do golfa z dekoltem w kształcie litery V Nike
Bezrękawniki to doskonały dodatek do każdej garderoby, ponieważ świetnie sprawdzają się w połączeniu z innymi warstwami odzieży. Gdy spieszysz się na poranne zajęcia, założenie bezrękawnika na prostą białą koszulkę zmieni Twój wygląd z „prosto z łóżka” na bardziej przemyślany.
Nie wspominając już o tym, że w salach wykładowych i pokojach w akademiku jest notorycznie przeciąg. Ale założenie ciężkiej bluzy z kapturem może spowodować przegrzanie, gdy tylko wyjdziesz na zewnątrz. Ten bezrękawnik zapewni Ci wygodę niezależnie od temperatury wewnątrz lub na zewnątrz.
- Damskie spodenki ze średnim stanem Nike Sportswear Chill Knit
Te dzianinowe spodenki inspirowane koszykówką tworzą idealny strój w połączeniu z powyższym dzianinowym bezrękawnikiem. Wygoda i styl? Czego więcej można chcieć? Mają one siateczkowy wzór o otwartym splocie i wygodny ściągacz w pasie, dzięki czemu są idealnymi wyborem na siłownię i do przemieszczania się między zajęciami.
- Buty damskie Nike Astrograbber
To eleganckie buty sportowe o niskim profilu, które łączą w sobie klasyczny styl sportowy i nowoczesną modę uliczną. Dostępne są w wielu wersjach kolorystycznych – takich jak czarny, zielony, niebieski, czerwony i różowy – więc każdy znajdzie coś dla siebie.
Połącz je z luźnymi dżinsami lub odzieżą sportowo-casualową na zajęcia, sesje naukowe, treningi funkcjonalne, wieczorne wyjścia i nie tylko. Buty są dostępne w trzech równie stylowych wersjach materiałowych: tkanina, skóra i zamsz.
Dla mężczyzn:
- Męska dzianinowa bluza z kapturem i zamkiem na całej długości Nike Club
Ta dzianinowa bluza z kapturem to niezbędna warstwa na chłodne sale wykładowe i nocne sesje nauki. Stanowi idealne połączenie wygody i stylu, które przetrwa wiele lat. Tanie bluzy z kapturem po kilku praniach i noszeniu często wyglądają na zużyte. Jednak materiał, z którego wykonano tę bluzę z kapturem, zachowuje swój kształt, dzięki czemu będziesz wyglądać schludnie na zajęciach, nawet jeśli za Tobą jest cała noc nad książkami.
- Męskie spodnie do sneakersów Nike Sportswear Club
Te spodnie są stylową alternatywą dla typowych spodni dresowych – zamiast ciężkiej dzianiny zastosowaną trwałe, wysokiej jakości połączenie bawełny i płótna o średniej gramaturze. Mają luźny, skrócony krój, który idealnie pasuje do wszystkiego, co już masz w szafie. Elastyczny pas zwiększa wygodę.
- Męska koszula z krótkim rękawem zapinana na guziki Oxford Nike Club
Ta koszula zapinana na guziki to najlepszy element Twojej garderoby, który pozwoli Ci „wznieść się na wyższy poziom”. Pozwala nadać zwykłym T-shirtom elegancki, profesjonalny wygląd bez rezygnacji z wygody i sportowego charakteru, które tak lubisz. Włóż ją, gdy musisz zrobić dobre wrażenie lub sprawić, by wszyscy zwrócili na Ciebie uwagę, na przykład podczas prezentacji na zajęciach lub na targach pracy. To także świetny wybór na wyjście ze znajomymi.
- T-shirt męski Nike Sportswear Premium Essentials
Ta koszulka to najlepszy podstawowy element Twojej garderoby. To nie jest zwykły lekki podkoszulek. Jest wykonana z grubej bawełny o wzmocnionej konstrukcji, a jednocześnie miękkim wykończeniu. Idealnie nadaje się do noszenia samodzielnie z dżinsami, spodniami cargo lub spodniami dresowymi albo jako warstwa pod koszulami overshirt lub kurtkami.
A co jest najlepsze? Ta koszulka jest wykonana w około 75% z włókien bawełny organicznej.
Jakie buty spakować na studia
Oto zestawienie najlepszych butów dla studentów na każdą okazję – od zajęć, przez siłownię, po spacery po uczelni i wyjścia ze znajomymi.
- Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 to solidne sneakersy do noszenia na co dzień. Są klasyczne, ale na tyle wszechstronne, że pasują do wszystkiego, od spodni dresowych po bardziej eleganckie stylizacje. W przeciwieństwie do płaskich, płóciennych trampek, które mogą nie zapewniać wystarczającego wsparcia, Air Max 90 posiadają lepszą konstrukcję i amortyzację. Możesz je kupić w wersjach męskich i damskich oraz w różnych kolorach, w tym szarym, czarnym, białym i różowym.
- Nike Tennis Classic
Te niskie sneakersy charakteryzują się prostą, swobodną estetyką i stanowią idealny minimalistyczny wybór zarówno do szkoły, jak i na wieczorne wyjścia w stylu smart-casual. Przemierzając uczelnię, potrzebujesz butów, które są wygodne, a jednocześnie modne. Tennis Classic to model, w którym możesz biegać między wykładami i wyjść do miasta, podkreślając nawet najprostszą stylizację z T-shirtem i dżinsami. Możesz je kupić w wersjach męskich i damskich oraz w różnych kolorach, w tym białym, różowym i zielonym.
- Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 to niezawodne, wytrzymałe buty sportowe, które idealnie pasują do aktywnego stylu życia na uczelni. Życie studenckie wymaga wszechstronności, a buty Pegasus 42 można nosić podczas każdej aktywności – od treningu siłowego w centrum rekreacyjnym, przez jogging, po spacer na zajęcia na drugim końcu uczelni. Możesz je kupić w wersjach męskich i damskich oraz w różnych kolorach, w tym różowym, zielonym, białym, niebieskim i czarnym.
Jaką torbę zabrać na studia
Wybór najlepszego plecaka na studia zależy od tego, co musisz w nim nosić. Czy studenci i studentki spędzają cały dzień na uczelni, muszą nosić ze sobą laptopa, kilka podręczników, przekąski oraz ubrania na zmianę na siłownię? A może potrzebują tylko miejsca na laptopa i kilka rzeczy osobistych? Oto, na co dokładnie należy zwrócić uwagę przy wyborze plecaka.
- Plecak Nike Heritage 2.0
Ten plecak o pojemności 23 litrów to niezastąpiony, uniwersalny model dla studentów, zaprojektowany tak, aby bezpiecznie przechowywać w nim niezbędne rzeczy – od porannego wykładu aż po nocne sesje naukowe. To jeden z najlepszych plecaków na laptopa dla studentów. Jest wyposażony w przegrodę na komputer z ekranem o przekątnej do 15 cali, która oddziela go od reszty rzeczy, chroniąc przed uderzeniami i zadrapaniami.
Poza tym plecak ma przestronną przegrodę główną, dwie zapinane na zamek kieszenie na drobiazgi, kieszeń boczną i elastyczną kieszeń z siateczki na bidon. Ponadto plecak wyposażony jest w wyściełane, regulowane szelki, które równomiernie rozkładają ciężar podręczników, umożliwiając wygodne przemieszczanie się między zajęciami.
- Plecak Nike Commute
Ten plecak o pojemności 25 litrów jest idealny dla studentów, którzy muszą pokonywać długą drogę na uczelnię lub nosić ze sobą ciężkie rzeczy przez cały dzień. Ten model ma również oddzielną przegrodę na laptopa, która pomieści modele z ekranem do 15 cali. Pozostałe przegrody:
- Zapinana na zamek kieszeń u góry, w której można oddzielnie przechowywać takie przedmioty jak telefon, okulary przeciwsłoneczne czy słuchawki douszne - Zapinana na zamek kieszeń z przodu na ładowarkę, kalkulator i przybory do pisania.
- Boczna kieszeń z możliwością powiększenia, w której po rozpięciu można przechowywać bidon, a po jego wyjęciu zapiąć na zamek, aby zachować smukły wygląd.
Być może najbardziej wyjątkowym elementem tego plecaka jest mała, odpinana saszetka, w której można przechowywać bilety komunikacyjne, klucze lub karty kredytowe, mając do nich łatwy dostęp bez konieczności przeszukiwania głównej komory plecaka.
- Torba Nike Heritage
Ten model z kolorową grafiką stanowi idealne połączenie torby szkolnej i modnego dodatku na weekendowe wyjścia. Przegroda główna o pojemności 22 litrów pomieści wszystkie niezbędne rzeczy, a w kieszeni można wygodnie przechowywać mniejsze urządzenia elektroniczne. Dodatkowo dzięki specjalnej pętelce można bezpiecznie przyczepić klucze. Co więcej, ta torba jest wykonana z poliestru pochodzącego z recyklingu, dzięki czemu można nosić ją bez wyrzutów sumienia.
- Torba Nike Brasilia
Choć ta torba o pojemności 40 litrów nie zastąpi plecaka do codziennego użytku, idealnie nadaje się na ciężki sprzęt treningowy, weekendowe wyjazdy oraz spontaniczne wypady samochodowe.
Po treningu można schować w niej buty lub wilgotny, przepocony sprzęt w wentylowanej kieszeni bocznej, z dala od czystych ubrań. Weekendowa wycieczka? Torba z łatwością pomieści kilka grubych swetrów, przybory toaletowe i dodatkową parę butów. Niezależnie od zastosowania, boczna kieszeń z siateczki świetnie sprawdzi się do przechowywania bidonu.
Ta torba jest wykonana z wytrzymałego materiału, więc można ją wsadzić do szafki na siłowni albo położyć na podłodze bez obaw o uszkodzenie torby i znajdujących się w niej przedmiotów.
Pełna lista rzeczy do spakowania na studia od Nike
- Ubrania: bęzrękawnik z golfem i dekoltem w kształcie litery V Nike, damskie spodenki ze średnim stanem Nike Sportswear Chill Knit, Nike Astrograbber, męska dzianinowa bluza z kapturem i zamkiem na całej długości Nike Club, męskie spodnie do sneakersów Nike Sportswear Club, męska koszula z krótkim rękawem zapinana na guziki Oxford Nike Club, t-shirt męski Nike Sportswear Premium Essentials
- Buty: Air Max 90, Tennis Classic, Air Zoom Pegasus
- Torby: plecak Heritage 2.0, plecak Commute, torba Heritage, torba Brasilia
Najczęściej zadawane pytania
Co spakować na studia?
To, co spakować na studia, zależy od takich czynników, jak np. odległość, pokój w akademiku i rodzaje zajęć. Będziesz jednak potrzebować podstawowych rzeczy, takich jak ubrania, buty oraz torby do codziennego użytku na zajęcia i nie tylko.
Jakie ubrania Nike warto zabrać na studia?
Podstawowe elementy garderoby na studia to ubrania (np. odzież wierzchnia, koszulki, spodnie i odzież sportowa) oraz buty (na siłownię i na co dzień). Warto zabrać warstwy podstawowe, takie jak T-shirty, które można nosić do każdej stylizacji, wygodne, a jednocześnie stylowe spodnie, oraz warstwy zewnętrzne, takie jak bezrękawniki i bluzy, które zapewniają ciepło.
Jaki jest najlepszy plecak Nike dla studentów?
Wybór najlepszego plecaka na studia zależy od tego, ile rzeczy musisz w nim nosić. Jeśli szukasz standardowego plecaka na laptopa, parę podręczników oraz kilka rzeczy osobistych, model Nike Heritage 2.0 to dobry wybór. Jeśli potrzebujesz czegoś większego, postaw na Nike Commute. A jeśli zamierzasz spędzać na uczelni tylko kilka godzin, warto rozważyć mniejszą torbę Nike Heritage.
Które buty Nike są najlepsze na studia?
Najlepsze sneakersy na studia to między innymi Air Max 90, Tennis Classic i Air Zoom Pegasus. Pierwsze dwie opcje to stylowe i wygodne sneakersy, które pasują do każdej stylizacji. Ostatnia opcja to idealne buty na siłownię – do biegania, podnoszenia ciężarów i nie tylko.
Jaka torba Nike najlepiej sprawdzi się na siłownię na studiach?
Model Brasilia to doskonały wybór na siłownię. W tej torbie o pojemności 40 litrów zmieścisz cały sprzęt treningowy oraz ubrania na zmianę. Ma również wentylowaną przegrodę boczną, w której można oddzielnie przechowywać spodenki i koszulki po treningu z dala od reszty rzeczy. Boczna kieszeń z siateczki umożliwia przechowywanie bidonu.
Jakie ubrania Nike sprawdzą się zarówno na zajęcia, jak i na siłownię?
Poniższe opcje nadają się zarówno na zajęcia, jak i na siłownię. Więcej informacji o nich znajdziesz powyżej!
- Damskie spodenki ze średnim stanem Nike Sportswear Chill Knit
- Męska dzianinowa bluza z kapturem i zamkiem na całej długości Nike Club
- Męskie spodnie do sneakersów Nike Sportswear Club
- T-shirt męski Nike Sportswear Premium Essentials
- Nike Pegasus 42