Co i jak jeść podczas ciąży

Choć naukowcy nadal nie są pewni, dlaczego o siódmej rano pragniesz wszystkiego, co ocieka tłuszczem, takie zachcianki są całkowicie normalne. Według Ryann Kipping, dyplomowanej dietetyczki w zakresie odżywiania i założycielki Prenatal Nutrition Library, „to najlepszy czas, aby wsłuchać się w swoje ciało. Jest bardzo mądre, dlatego daje nam znać o swoich potrzebach”.



Jeśli zwykle jesteś na diecie roślinnej, ale teraz jedyne, na co masz ochotę, to soczysty stek (zdarza się najlepszym z nas), to zdaniem Jarosh Twoje ciało sugeruje zwiększenie podaży żelaza (pamiętasz to, co wspominaliśmy o podwojeniu objętości krwi?). Jeśli jesteś gotowa wprowadzić do jadłospisu mięso, pozwól sobie na to. Jeśli nie, zjedz tofu, tempeh, rośliny strączkowe, orzechy nerkowca albo suszone owoce. Wskazówka: zestaw te produkty ze źródłami witaminy C, na przykład z pomidorami i szpinakiem, aby zwiększyć wchłanianie żelaza.



Jeśli w porównaniu z dietą sprzed ciąży Twoje zachcianki dotyczące słodyczy wydają się przesadne, może to oznaczać, że jesz zbyt mało albo przyjmujesz niewystarczającą ilość węglowodanów. Jarosh podkreśla, że obie te okoliczności mogą doprowadzić do nieprawidłowego poziomu cukru we krwi. Jeśli spożywasz zbyt mało tłuszczu, białka i do tego węglowodanów, Twój poziom energii gwałtownie spada, a ciało domaga się wówczas najszybszego sposobu jej uzupełnienia: cukru. Nie musisz czuć się winna ani odmawiać sobie słodyczy, ale jeśli często sięgasz po słodkości, zjedz kanapkę z serem albo dodaj do swojej porcji makaronu kurczaka – zrównoważenie przyjmowanych substancji odżywczych może pomóc uregulować łaknienie.