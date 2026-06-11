Sportowczyni Nike: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba
Utalentowana pięściarka Cindy Ngamba nie walczy jedynie o medale. Jako dumna członkini społeczności uchodźczej nieustannie goni za swoimi marzeniami – nie tylko dla siebie, ale też dla wszystkich osób, które reprezentuje.
Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2026
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Cindy Ngamba
Dyscyplina sportu: boks
Kraj pochodzenia: Kamerun
Data urodzenia: 07/09/1998
„Boks to moja rodzina, moja najlepsza przyjaciółka, moje rodzeństwo, mój partner. W ringu nie mogę się za nikim ukryć. Muszę być swoją własną trenerką”.
Zwątpienie jest dla Cindy niczym paliwo. Swoimi ciosami odpowiada osobom sceptycznie nastawionym, zamieniając zwątpienie w swoją moc w ringu. Taka już jest – nie kryje się, dając z siebie wszystko przez cały czas.
Olympic Refuge Foundation
W Nike wierzymy, że sport ma niezwykłą moc, dzięki której pcha świat do przodu. Współpracujemy z Olympic Refuge Foundation, aby wspierać sportowców i sportowczynie na uchodźstwie.