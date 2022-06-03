Była elitarna pływaczka Amanda Beard o tym, jak odnaleźć pewność siebie

Podcast Trained: Pozwól, by Amanda Beard pomogła Ci polubić Twoje ciało
Coaching
Jako profesjonalna pływaczka Amanda Beard zmagała się z brakiem wiary w siebie i cielesnym zaburzeniem dysmorficznym – aż w końcu odnalazła swoją drogę.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Amanda Beard dorastała w świetle reflektorów. Na olimpijskim podium stanęła w wieku 14 lat. Osiem razy sięgała po pływackie tytuły mistrzowskie na szczeblu krajowym w Stanach Zjednoczonych. Występowała na okładkach wielu gazet o tematyce sportowej i lifestylowej. Jednak wraz z prestiżem i sławą pojawiło się również ogromne zainteresowanie mediów, które doprowadziło ją do cielesnego zaburzenia dysmorficznego, depresji i samookaleczania. W tym odcinku Amanda opowiada prowadzącej Jaclyn Byrer swoją historię o dojrzewaniu młodej kobiety w zawodowym sporcie. Mówi o presji, z którą mierzą się sportowczynie. Wyjaśnia, dlaczego jej skutki bywają tak dotkliwe. Od czasu, gdy dopiero rozpoczynała swoją pływacką karierę, zdołała już odnaleźć pewność siebie i szczęście, więc zdradza również, jak sportowcy i sportowczynie oraz ich sztaby mogą wysunąć na pierwszy plan kwestie własnej wartości i dobrego samopoczucia.
„Obserwuję wiele młodych sportowczyń, które przechodzą przez okres dojrzewania i mają do czynienia ze wszystkimi związanymi z nim zmianami. Wiele z nich po prostu rezygnuje ze sportu, ponieważ czują frustrację. To jest moment prawdziwej próby”.
– Amanda Beard
czterokrotna mistrzyni świata w pływaniu i autorka
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.