Była elitarna pływaczka Amanda Beard o tym, jak odnaleźć pewność siebie

Amanda Beard dorastała w świetle reflektorów. Na olimpijskim podium stanęła w wieku 14 lat. Osiem razy sięgała po pływackie tytuły mistrzowskie na szczeblu krajowym w Stanach Zjednoczonych. Występowała na okładkach wielu gazet o tematyce sportowej i lifestylowej. Jednak wraz z prestiżem i sławą pojawiło się również ogromne zainteresowanie mediów, które doprowadziło ją do cielesnego zaburzenia dysmorficznego, depresji i samookaleczania. W tym odcinku Amanda opowiada prowadzącej Jaclyn Byrer swoją historię o dojrzewaniu młodej kobiety w zawodowym sporcie. Mówi o presji, z którą mierzą się sportowczynie. Wyjaśnia, dlaczego jej skutki bywają tak dotkliwe. Od czasu, gdy dopiero rozpoczynała swoją pływacką karierę, zdołała już odnaleźć pewność siebie i szczęście, więc zdradza również, jak sportowcy i sportowczynie oraz ich sztaby mogą wysunąć na pierwszy plan kwestie własnej wartości i dobrego samopoczucia.