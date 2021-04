Pochodzący z rdzennego narodu amerykańskiego bracia bliźniacy ClearBear i Haatepah mówią o swoim związku z naturą

Dużo więcej osób spędza obecnie czas na świeżym powietrzu i bardziej docenia naturę, co stanowi nieodłączny element kultury rdzennych Amerykanów. Czy możecie powiedzieć nam coś więcej o tym, jak ludzie tworzą taką więź?



ClearBear: Niektórzy z nas odchodzą od zmysłów, gdy cały czas są w pomieszczeniach. Szukamy jakiejś odskoczni. Zwalniamy. Gdy jesteś na zewnątrz, łatwiej o więź z naturą, Ziemią, Twoimi przodkami. Łatwiej pomyśleć o tym, kto był tu przed nami, docenić, jak tu ładnie. Ciężko uwierzyć, że nigdy na to nie patrzyłem.



Życie w taki sposób czy aktywizm mogą być źródłem stresu i nerwów. W moim przypadku w takich sytuacjach najlepiej działa kontakt z naturą. Może brzmi to banalnie, ale naprawdę tak jest. Wychodzisz na zewnątrz, idziesz na spacer i od razu czujesz się lepiej.



Czujecie, że obecnie macie lepsze relacje zarówno ze sobą nawzajem, jak i ziemią?



ClearBear: Ostatnio kupiłem kampera, więc trochę podróżuję, ale oczywiście pamiętam, aby zachowywać bezpieczny dystans od innych osób. Jeżdżę w różne miejsca i podziwiam naturę. Społeczeństwo pędzi dla mnie za szybko. Kwarantanna miała tę zaletę, że mieliśmy więcej czasu. Mogliśmy na spokojnie przemyśleć różne rzeczy, a nie zawsze mamy szansę zwolnić i po prostu żyć chwilą.



Tworzycie również razem muzykę. Jak to jest dzielić z bratem pasję i wspólnie pracować?



Haatepah: Gdy masz do czynienia z kimś, z kim nie jesteś aż tak blisko, i nie ma między wami tej nici porozumienia, zawsze z tyłu głowy znajduje się strach przed ośmieszeniem się. Gdy masz do czynienia z bratem, nie ma tego problemu. Widzieliście się w wielu głupich sytuacjach.



ClearBear: Nie ma tej presji.



Haatepah: Dokładnie. Wielu osobom z branży kreatywnej pracuje się o wiele lepiej bez nadmiernej presji.



ClearBear: Gdy pracujemy nad utworem i tworzy się odpowiednia atmosfera, mój brat wie, jakie dokładnie emocje chcę przekazać, gdy śpiewam. A gdy on śpiewa, wiem, co robić. Wiemy, co nawzajem czujemy i myślimy.



Haatepah: Z łatwością się dopełniamy. Lepiej niż większość osób.