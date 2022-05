Podczas ciąży dokuczają Ci bóle pleców? Może warto poprawić swoją postawę?

Znasz te ujęcia z banków zdjęć, na których ciężarne kobiety masują sobie plecy, w pozycji z wypchniętym do przodu brzuszkiem, wygiętymi plecami i kolanami skierowanymi na zewnątrz? Na wczesnych etapach ciąży mogłaś sobie pomyśleć Bez przesady! , ale później, wraz z rozwojem swojej ciąży, zaczynasz stwierdzać, że coś w tym jest.



Zmiana postawy ciała w ciąży jest powszechna, między innymi dlatego, że powiększający się brzuszek przesuwa środek ciężkości, a naturalny przyrost wagi wpływa na to, jak się poruszasz. Jak zauważa Brianna Battles, certyfikowana specjalistka ds. siły i kondycji w Eagle, Idaho, i założycielka Pregnancy & Postpartum Athleticism, problem w tym, że zbyt częste przyjmowanie niedogodnej dla ciała postawy w ciąży – na przykład tej ze zdjęć stockowych – może prowadzić do pojawienia się uciążliwych problemów, z których największym jest niepotrzebne obciążenie dolnej części pleców. Może to wywoływać bóle na obecnym etapie i potencjalne problemy ruchowe w przyszłości.



„Podczas ciąży wszystkie mięśnie posturalne są wystawione na próbę” – mówi dra Laurel Proulx, fizjoterapeutka zajmująca się problemami mięśni dna miednicy w Colorado Springs i założycielka FEM Physical Therapy. (Tak przy okazji, mięśnie posturalne to te, które mają za zadanie utrzymać Cię w pozycji pionowej, takie jak dolne mięśnie tułowia oraz mięśnie górnej części pleców i ramion). Inne mięśnie mogą być w tym czasie zmuszone do kompensowania tych dodatkowych obciążeń. To właśnie wtedy możliwe jest zaobserwowanie u siebie następujących zmian w postawie, z których wszystkie, według Proulx, mogą powodować dyskomfort:

Szerokie rozstawienie nóg podczas stania (stopy ustawione daleko od siebie, palce u stóp skierowane na zewnątrz). Taka postawa ogranicza zdolność prawidłowego poruszania się bioder i górnej części ciała. Może również wpływać na naturalny ruch ramion podczas chodzenia.

Wygięcie pleców będące konsekwencją zmęczenia dolnych mięśni tułowia, które robią wszystko, by utrzymać żebra nad miednicą. Ból w dolnej części pleców – mówi Ci to coś?

Podwinięcie kości ogonowej, czyli stan odwrotny do wygiętych pleców, które pojawia się, gdy ciało próbuje za mocno równoważyć ciężki brzuch poprzez odchylenie bioder do tyłu. Może to spowodować zamknięcie mięśni dna miednicy otaczających plecy, czego skutkiem jest ich skrócenie i napięcie – coś, czego nie chcesz podczas porodu.

Skulone ramiona, które mogą wynikać z nowego napięcia mięśni piersiowych, związanego z powiększającymi się piersiami. (Jeśli staniesz z rękami po bokach i zauważysz, że grzbiet Twoich dłoni skierowany jest do przodu, łopatki są rozchylone lub barki wyginają się do przodu, to masz skulone ramiona). Zmiany te są powiązane z bólem w obrębie górnej części pleców i szyi.