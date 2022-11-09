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Podcast Trained: zadbaj o dobre samopoczucie z Monicą Garrison

Coaching

Każdy zasługuje na to, aby czerpać radość z jazdy na rowerze. Dowiedz się więcej o społeczności kobiet o innym kolorze skóry niż biały, która przełamuje stojące przed nimi bariery.

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2022
Czas czytania: 2 min
Monica Garrison, założycielka Black Girls Do Bike, opowiada o korzyściach z jazdy na rowerze

Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.

W 2013 roku Monica Garrison na nowo odkryła jazdę na rowerze jako sposób na radzenie sobie ze stresem, dbanie o formę i spędzanie czasu ze swoimi dziećmi. Korzyści psychiczne i fizyczne były tak duże, że jeszcze tego samego roku postanowiła założyć Black Girls Do Bike (BGDB). To organizacja, która zachęca wszystkie kobiety do wspólnej jazdy na rowerze. Jej celem jest również stwarzanie możliwości dla kobiet o innym kolorze skóry niż biały oraz zajmowanie się tematem nierównego dostępu do opieki zdrowotnej. Obecnie BGDB ma ponad 100 zespołów w różnych miastach i pozwala kobietom na całym świecie budować silną więź społeczną, wykorzystując do tego pasję członkiń do jazdy na rowerze i pomagania innym. W tym odcinku gospodyni programu Jaclyn Byrer rozmawia z Monicą oraz innymi inspirującymi członkiniami BGDB o tym, jak to jest być częścią grupy, oraz o ich walkę o to, by każdy mógł w równym stopniu dbać o swoje zdrowie.

„Moim zdaniem jazda na rowerze wiąże się z wieloma aspektami życia, a zwłaszcza z dbaniem o siebie, podejmowaniem inicjatyw i dodawaniem innym odwagi na wiele sposobów”.

Monica Garrison
założycielka i dyrektorka wykonawcza Black Girls Do Bike

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Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat albo kolejnego gościa lub kolejną gościnię? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.

Data pierwszej publikacji: 10 listopada 2022

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