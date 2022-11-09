Monica Garrison, założycielka Black Girls Do Bike, opowiada o korzyściach z jazdy na rowerze

W 2013 roku Monica Garrison na nowo odkryła jazdę na rowerze jako sposób na radzenie sobie ze stresem, dbanie o formę i spędzanie czasu ze swoimi dziećmi. Korzyści psychiczne i fizyczne były tak duże, że jeszcze tego samego roku postanowiła założyć Black Girls Do Bike (BGDB). To organizacja, która zachęca wszystkie kobiety do wspólnej jazdy na rowerze. Jej celem jest również stwarzanie możliwości dla kobiet o innym kolorze skóry niż biały oraz zajmowanie się tematem nierównego dostępu do opieki zdrowotnej. Obecnie BGDB ma ponad 100 zespołów w różnych miastach i pozwala kobietom na całym świecie budować silną więź społeczną, wykorzystując do tego pasję członkiń do jazdy na rowerze i pomagania innym. W tym odcinku gospodyni programu Jaclyn Byrer rozmawia z Monicą oraz innymi inspirującymi członkiniami BGDB o tym, jak to jest być częścią grupy, oraz o ich walkę o to, by każdy mógł w równym stopniu dbać o swoje zdrowie.