Najlepsze staniki dla dziewcząt od Nike
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Te młodzieżowe staniki sportowe – dostępne w różnych fasonach – zostały zaprojektowane z myślą o osłonie i wygodzie.
Gdy w życiu dziewczyny nadchodzi moment, w którym zaczyna nosić swój pierwszy stanik lub stanik treningowy, ważne jest, aby wybrać odpowiedni model. W przypadku młodych dziewcząt szczególnie istotne jest wybranie odpowiedniego dopasowania, które zapewni im wygodę, pewność siebie i swobodę podczas ruchu. Te młodzieżowe staniki sportowe – dostępne w różnych fasonach – zostały zaprojektowane z myślą o osłonie i wygodzie zarówno podczas uprawiania sportu, jak i codziennych aktywności.
W ofercie Nike znajdują się staniki dziecięce w różnych kolorach, z różnymi wzorami i o różnych fasonach. Niezależnie od tego, czy młoda dziewczyna, którą się opiekujesz, szuka sportowego stanika do noszenia podczas aktywności, czy modelu do noszenia na co dzień, w którym będzie chodzić do szkoły, w Nike znajdzie staniki, które sprawdzą się w każdej sytuacji.
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Młodzieżowe staniki Nike są dostępne w rozmiarach od 6 do 20 plus i są przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Jeśli macie jednak wrażenie, że dziewczęce staniki nie zapewniają odpowiedniego wsparcie, lepszym wyborem mogą być staniki dla kobiet.
Ten poradnik pomoże Ci znaleźć najlepsze staniki Nike dla młodych sportowczyń.
Najlepsze staniki Nike dla dziewcząt
Do sportu, treningu i innych aktywności o wysokiej intensywności
W przypadku młodych sportowczyń angażujących się w sport lub inne aktywności ruchowe o wysokiej intensywności stanik zapewniający większe wsparcie daje lepszą stabilizację i lekką kompresję podczas ćwiczeń.
Stanik Nike Swoosh ma grubsze ramiączka o kroju bokserki oraz szerszy pas zapewniający dodatkowe wsparcie. Dzięki technologii Nike Dri-FIT stanik Nike Swoosh odprowadza wilgoć z powierzchni materiału, pomagając młodym sportowczyniom zachować uczucie ochłody i suchość, gdy wyciskają z siebie siódme poty. Te stanik (który jest również dostępny w damskich rozmiarach) ma wersje z różnymi kolorami i nadrukami, włączając w te dwustronne opcje.
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Do noszenia na co dzień
Jeśli młoda osoba, którą się opiekujesz, potrzebuje stanika do luźnych aktywności lub do noszenia na co dzień, pomyśl nad stanikiem o lekkiej, niemalże niewyczuwalnej konstrukcji.
Takie modele to m.in. stanik Nike One wykonany z elastycznego materiału i z wysokim dekoltem zapewniającym osłonę oraz stanik Nike Indy o różnych fasonach.
Stanik Indy, dostępny w wersjach zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, zapewnia natomiast uczucie miękkości i pełną swobodę ruchów dzięki cieńszym ramiączkom. W każdym z tych staników możesz liczyć na technologię Nike Dri-FIT.
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Jak dokonać pomiaru dziewczęcego stanika
1. Zmierz pas pod biustem
Trzymając miękką miarę krawiecką poziomo, przeciągnij ją dookoła klatki piersiowej tuż pod biustem. Miara powinna ściśle przylegać do działa.
2. Nie masz miary krawieckiej?
Przygotuj sznurek (lub nawet sznurowadło), długopis i linijkę. Przeciągnij sznurek wokół klatki piersiowej poziomo tuż pod biustem – podobnie jak przy użyciu miary krawieckiej – i zaznacz długopisem miejsce, w którym koniec sznurka zamyka obwód. Następnie połóż sznurek na płaskiej powierzchni i użyj linijki, aby określić rozmiar klatki piersiowej.
3. Aby określić rozmiar stanika…
Użyj pomiaru klatki piersiowej z punktu 1 lub 2, aby znaleźć rozmiar stanika w tabeli. Jeśli pomiar mieści się pomiędzy rozmiarami w tabeli, wybierz większy rozmiar – nieco większy stanik będzie wygodniejszy niż zbyt ciasny. * Szerszy rozmiar (+) staników sportowych różni się tylko obwodem, a nie długością czy wyglądem.
Trzy wskazówki, jak dopasować stanik
1. Zacznij od ramiączek
Pomiędzy ramiączkiem a ciałem powinny zmieścić się dwa palce. Jeśli jest zbyt luźno, wypróbuj mniejszy rozmiar. Jeśli czujesz lub widzisz, że ramiączka wbijają się w ramiona – przymierz większy rozmiar.
2. Sprawdź obwód
Upewnij się, że taśma pod biustem nie jest zbyt ciasna – pomiędzy opaską a ciałem powinny swobodnie zmieścić się dwa palce. Podnieś ręce nad głowę i upewnij się, że taśma pod biustem nie podciąga się do góry – powinna spoczywać bezpośrednio na żebrach.
3. Żadnych wstrząsów
Śmiało, podskocz! Podczas skakania stanik powinien przytrzymać piersi oraz zapewniać osłonę i wsparcie. Jeśli poziom wsparcia jest niewystarczający do tego, aby komfortowo się poruszać, lub piersi wystają poza miseczki, być może trzeba rozejrzeć się już za stanikiem w damskim rozmiarze.
Tekst: Julia Sullivan