Sportowczyni Nike: Bebe Vio

Nowa wspólnota

Zgodnie z wizją Bebe Vio w przyszłości będzie istnieć jeden spójny świat sportu, w którym wszyscy sportowcy i wszystkie sportowczynie, bez względu na poziom sprawności, mają te same szanse podczas najważniejszych imprez i zawodów. Dowiedz się, co Bebe ma do powiedzenia na temat tworzenia pomyślnej przyszłości dla wszystkich.