BEBE VIO

Dla Bebe Vio nie istnieją żadne ograniczenia. Zmieniła postrzeganie zwycięstwa i została najlepszą na świecie szermierką na wózku. Teraz ta włoska sportowczyni jest katalizatorem zmian.

Ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia 2026
Czas czytania: 4 min
Sportowczyni Nike: Bebe Vio

Bebe Vio

Dyscyplina sportu: szermierka
Narodowość: Włoszka
Urodzona: 4.03.1997

„Moim największym aktem buntu był powrót do szermierki. Mówiono mi, że już nigdy nie będę w stanie uprawiać tej dyscypliny. Nigdy w to nie wierzyłam”.

Bebe, trzykrotna mistrzyni Europy, czterokrotna mistrzyni świata i dwukrotna mistrzyni paralimpijska, z pasją i zaangażowaniem opowiada się za inkluzywnością i pozytywnym nastawieniem do ludzkiego ciała. Jej styl jest zgodny z charakterem, jaki prezentuje na planszy szermierczej – króluje w nim elegancja, prostota i sportowy duch.

Treningi adaptacyjne

Dołącz do trenerki fitness Courtney Fearon i sprawdź naszą serię treningów całego ciała opracowaną z myślą o każdej osobie i każdym ciele. Tu nie obowiązują żadne ograniczenia. Treningi są dostępne tylko w aplikacji Nike Training Club. Zeskanuj kod QR i zacznij się ruszać.

Sportowczyni Nike: Bebe Vio

Treningi adaptacyjne

Dołącz do trenerki fitness Courtney Fearon i sprawdź naszą serię treningów całego ciała opracowaną z myślą o każdej osobie i każdym ciele. Żadnych ograniczeń. Treningi są dostępne tylko w aplikacji Nike Training Club.

Więcej na temat Bebe

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    Bebe Vio Academy

    Bebe Vio Academy to inkluzywny program utworzony przez Bebe i zarządzany przez stowarzyszenie art4sport. Jego celem jest łączenie sportów paralimpijskich i olimpijskich. Siłą napędową całej inicjatywy jest Bebe i jej dążenie do zapewnienia równości poprzez sport.

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    Nowa wspólnota

    Zgodnie z wizją Bebe Vio w przyszłości będzie istnieć jeden spójny świat sportu, w którym wszyscy sportowcy i wszystkie sportowczynie, bez względu na poziom sprawności, mają te same szanse podczas najważniejszych imprez i zawodów. Dowiedz się, co Bebe ma do powiedzenia na temat tworzenia pomyślnej przyszłości dla wszystkich.

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    Nad czym pracujesz?

    Aby osiągnąć to, co Bebe, trzeba wyjść poza sport. Odkryj naszą serię, która rzuci więcej światła na to, jak sportowcy i sportowczynie na całym świecie radzą sobie na swojej drodze i jak przekraczają własne granice.

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Sportowczyni Nike: Bebe Vio

Członkostwo Nike

Odblokuj dostęp
do inspiracji i korzyści

Poznaj więcej osób ze świata sportu w aplikacji Nike.

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Data pierwszej publikacji: 18 listopada 2024

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