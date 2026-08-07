Sportowczyni Nike: Bebe Vio

BEBE VIO
Dla Bebe Vio nie istnieją żadne ograniczenia. Zmieniła postrzeganie zwycięstwa i została najlepszą na świecie szermierką na wózku. Teraz ta włoska sportowczyni jest katalizatorem zmian.
Bebe Vio
Dyscyplina sportu: szermierka
Narodowość: Włoszka
Urodzona: 4.03.1997
„Moim największym aktem buntu był powrót do szermierki. Mówiono mi, że już nigdy nie będę w stanie uprawiać tej dyscypliny. Nigdy w to nie wierzyłam”.
Bebe, trzykrotna mistrzyni Europy, czterokrotna mistrzyni świata i dwukrotna mistrzyni paralimpijska, z pasją i zaangażowaniem opowiada się za inkluzywnością i pozytywnym nastawieniem do ludzkiego ciała. Jej styl jest zgodny z charakterem, jaki prezentuje na planszy szermierczej – króluje w nim elegancja, prostota i sportowy duch.
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