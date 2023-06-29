Behind the Design: Be True 2023
Poznaj Zoe Schlacter (oni/ich) – osobę zajmującą się sztuką i stojącą za projektem kolekcji Be True. Wyróżniają ją charakterystyczne dla stylu Zoe geometryczne wzory i wyraziste, kolorowe grafiki. Ta świeża perspektywa stanowi ukłon Zoe w stronę społeczności LGBTQIA+ i ich dziedzictwa.
Projektantka Nike Raveena Bhalara (ona/jej) i projektant Nike Mansoor Amjejd (on/jego), przedstawiają szczegółowe informacje o obuwiu, a osoba zajmująca się sztuką Zoe Schlacter opowiada o swoim procesie projektowym i inspiracjach stojących za kolekcją.
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Kolekcja Be True jest częścią zaangażowania Nike w kwestie społeczności LGBTQIA+, dzięki któremu firma chce stworzyć bardziej inkluzywną przestrzeń w świecie sportu od 2012 r.
Kolekcja Be True jest częścią zaangażowania Nike w kwestie społeczności LGBTQIA+, dzięki któremu firma chce stworzyć bardziej inkluzywną przestrzeń w świecie sportu od 2012 r.