Poznaj Zoe Schlacter (oni/ich) – osobę zajmującą się sztuką i stojącą za projektem kolekcji Be True. Wyróżniają ją charakterystyczne dla stylu Zoe geometryczne wzory i wyraziste, kolorowe grafiki. Ta świeża perspektywa stanowi ukłon Zoe w stronę społeczności LGBTQIA+ i ich dziedzictwa.

Projektantka Nike Raveena Bhalara (ona/jej) i projektant Nike Mansoor Amjejd (on/jego), przedstawiają szczegółowe informacje o obuwiu, a osoba zajmująca się sztuką Zoe Schlacter opowiada o swoim procesie projektowym i inspiracjach stojących za kolekcją.

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