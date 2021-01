Kuchnia sportowca: szakszuka Ibtihaj Muhammad

W 2016 roku szablistka Ibtihaj Muhammad stała się pierwszą muzułmanką reprezentującą Stany Zjednoczone, która zdobyła medal olimpijski. Wtedy nie wiedziała jeszcze, że jej występy ogląda Kia Damon. Widok czarnoskórej szablistki stojącej na podium był dla niej źródłem inspiracji i dodał jej wiary we własne możliwości. Wróćmy jednak do 2020 roku – Kia jest teraz uznaną szefową kuchni na Brooklynie i to ona pomaga Ibti w powrocie do sportu. W tym odcinku „Kuchnia sportowca” Kia, zainspirowana podróżami szablistki do Maroka, tworzy zaskakującą wariację na temat szakszuki – niesamowicie smaczną i niesamowicie zieloną. Kobiety wspominają rodzinne gotowanie, debatują na temat technik rozbijania jajka i spontanicznie zachęcają do oddania głosów w wyborach. Obejrzyj odcinek powyżej, sprawdź przepis poniżej i zabieraj się za gotowanie.