Dziennikarka Anna Kessel mówi o kobietach uprawiających sport i fitness

Anna Kessel pisze o kobietach w sporcie od prawie dwóch dekad. Jej aktywność – zwłaszcza ta związana z kobietami w świecie piłce nożnej – jest tak znacząca, że podczas obchodów swoich 90. urodzin królowa Elżbieta II przyznała jej Order Imperium Brytyjskiego. Jej książka Eat Sweat Play jest przez wiele osób uznawana za lekturę obowiązkową – zarówno jeśli chodzi o feminizm, jak i aktywność fizyczną. W tym odcinku Kessel opowiada prowadzącej Jaclyn Byrer o historii kobiecego sportu, tłumaczy, dlaczego to poglądy społeczeństwa są w największym stopniu odpowiedzialne za bariery utrudniające kobietom dostęp do sportu, oraz mówi o tym, że wszyscy mamy do odegrania rolę w zmianie narracji dotyczącej miejsca kobiet w świecie sportu.