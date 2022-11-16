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Podcast Trained: zaznaczanie obecności kobiet w sporcie z Anną Kessel

Coaching

Kobiety są częścią sportu. Pisarka i dziennikarka sportowa Anna Kessel mówi o tym głośno w imieniu osób z tylnych rzędów.

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2022
Czas czytania: 2 min
Dziennikarka Anna Kessel mówi o kobietach uprawiających sport i fitness

Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.

Anna Kessel pisze o kobietach w sporcie od prawie dwóch dekad. Jej aktywność – zwłaszcza ta związana z kobietami w świecie piłce nożnej – jest tak znacząca, że podczas obchodów swoich 90. urodzin królowa Elżbieta II przyznała jej Order Imperium Brytyjskiego. Jej książka Eat Sweat Play jest przez wiele osób uznawana za lekturę obowiązkową – zarówno jeśli chodzi o feminizm, jak i aktywność fizyczną. W tym odcinku Kessel opowiada prowadzącej Jaclyn Byrer o historii kobiecego sportu, tłumaczy, dlaczego to poglądy społeczeństwa są w największym stopniu odpowiedzialne za bariery utrudniające kobietom dostęp do sportu, oraz mówi o tym, że wszyscy mamy do odegrania rolę w zmianie narracji dotyczącej miejsca kobiet w świecie sportu.

„Chcę po prostu, aby uciszanie kobiet i dziewcząt się skończyło. Chcę, aby cieszyły się wolnością, były pewne siebie oraz mogły odkrywać różne rzeczy, bawić się i uprawiać sport. Uważam, że dzięki temu wszyscy – zarówno kobiety, jak i mężczyźni – znajdą się w o wiele lepszym miejscu”.

Anna Kessel
pisarka i dziennikarka, autorka książki Eat Sweat Play

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Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat albo kolejnego gościa lub kolejną gościnię? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.

Data pierwszej publikacji: 23 listopada 2022

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