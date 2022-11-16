Dziennikarka Anna Kessel mówi o kobietach uprawiających sport i fitness

Podcast Trained: zaznaczanie obecności kobiet w sporcie z Anną Kessel
Coaching
Kobiety są częścią sportu. Pisarka i dziennikarka sportowa Anna Kessel mówi o tym głośno w imieniu osób z tylnych rzędów.
Trained to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
Anna Kessel pisze o kobietach w sporcie od prawie dwóch dekad. Jej aktywność – zwłaszcza ta związana z kobietami w świecie piłce nożnej – jest tak znacząca, że podczas obchodów swoich 90. urodzin królowa Elżbieta II przyznała jej Order Imperium Brytyjskiego. Jej książka Eat Sweat Play jest przez wiele osób uznawana za lekturę obowiązkową – zarówno jeśli chodzi o feminizm, jak i aktywność fizyczną. W tym odcinku Kessel opowiada prowadzącej Jaclyn Byrer o historii kobiecego sportu, tłumaczy, dlaczego to poglądy społeczeństwa są w największym stopniu odpowiedzialne za bariery utrudniające kobietom dostęp do sportu, oraz mówi o tym, że wszyscy mamy do odegrania rolę w zmianie narracji dotyczącej miejsca kobiet w świecie sportu.
„Chcę po prostu, aby uciszanie kobiet i dziewcząt się skończyło. Chcę, aby cieszyły się wolnością, były pewne siebie oraz mogły odkrywać różne rzeczy, bawić się i uprawiać sport. Uważam, że dzięki temu wszyscy – zarówno kobiety, jak i mężczyźni – znajdą się w o wiele lepszym miejscu”.
– Anna Kessel
pisarka i dziennikarka, autorka książki Eat Sweat Play
Masz pytania dotyczące nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat albo kolejnego gościa lub kolejną gościnię? Napisz do Jaclyn na adres trained@nike.com, a ona zobaczy, co da się zrobić.