W drugim odcinku naszego serialu dokumentalnego „HOME” naszym bohaterem jest Alphonso Davies. Przekonaj się, jak kluczowa była rola sportu w jego drodze do odnalezienia swojego miejsca. Od pierwszej drużyny w Edmonton w Kanadzie, aż po światowe sceny, Alphonso na nowo definiuje etykiety przyczepiane przesiedlanym społecznościom i stara się zacierać ciążące na tych społecznościach piętno. Inspiruje nowe pokolenie do podążania za niezwykłą przyszłością. „Nie można przypiąć etykiety przyszłości, która nie została jeszcze napisana” – Alphonso Davies.