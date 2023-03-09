Kolekcja Air Jordan
Air Jordan 9
Premiera (1993)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BIEL/CZERŃ – TRUE RED)
Pierwotna cena (125 USD)
Kod modelu (130182-100)
Air Jordan 9
Premiera (1993)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BIEL/CZERŃ – TRUE RED)
Pierwotna cena (125 USD)
Kod modelu (130182-100)
Gra toczy się dalej
Po trzech kolejnych latach spędzonych na koszykarskim szczycie Michael Jordan zszedł z parkietu, aby rozpocząć przygodę z baseballem. Jego rozbrat z koszykówką nie przeszkodził jednak w premierze modelu Air Jordan 9. Podczas gdy MJ grał w niższych ligach, linia Air Jordan umacniała swoją pozycję w kulturze. Mimo że Jordan nigdy nie zagrał w tym modelu, i tak zyskał on kultowy status.
Prosto z archiwum
Do gry i nie tylko
Minimalistyczny fason cholewki oraz system sznurowania umożliwiający zaciśnięcie butów jednym pociągnięciem – w chwili premiery Air Jordan 9 był najlżejszym i najbardziej dynamicznym modelem z linii Air Jordan. Cztery oryginalne wersje kolorystyczne, inspirowane kultowym statusem MJ-a na całym świecie, wyróżniają się detalami w wielu językach na podeszwie – to słowa, takie jak m.in. niezależność, wolność, sport i siła. Ta odsłona modelu Jordan jest też hołdem dla zmiany sportowej ścieżki Michaela – Air Jordan 9 był dostępny w wersji do gry w koszykówkę oraz od gry w baseball.