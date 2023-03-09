Minimalistyczny fason cholewki oraz system sznurowania umożliwiający zaciśnięcie butów jednym pociągnięciem – w chwili premiery Air Jordan 9 był najlżejszym i najbardziej dynamicznym modelem z linii Air Jordan. Cztery oryginalne wersje kolorystyczne, inspirowane kultowym statusem MJ-a na całym świecie, wyróżniają się detalami w wielu językach na podeszwie – to słowa, takie jak m.in. niezależność, wolność, sport i siła. Ta odsłona modelu Jordan jest też hołdem dla zmiany sportowej ścieżki Michaela – Air Jordan 9 był dostępny w wersji do gry w koszykówkę oraz od gry w baseball.