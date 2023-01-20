Trzy tytuły mistrzowskie, tyle samo tytułów MVP i premiera butów Air Jordan 8 w 1993 roku wyznaczają koniec pierwszego etapu kariery Jordana i jego linii sneakersów. Ósma odsłona sygnowanego modelu ukazała się w trzech oryginalnych wersjach kolorystycznych. Dzięki fasonowi z paskami i grafice na szenilowym języku buty Air Jordan 8 były jednymi z najbardziej charakterystycznych butów lat 90., a obecnie są symbolem tamtej dekady.



