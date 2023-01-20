Kolekcja Air Jordan
Air Jordan 8
Premiera (1993)
Projektant (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BLACK / BRIGHT CONCORD – AQUA TONE)
Pierwotna cena ($125)
Kod modelu (130169-040)
Air Jordan 8
Premiera (1993)
Projektant (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BLACK / BRIGHT CONCORD – AQUA TONE)
Pierwotna cena ($125)
Kod modelu (130169-040)
Wyznaczanie nowego standardu
Chicago Bulls zakończyli sezon 1992–93 zdobyciem trzeciego z rzędu tytułu mistrzów NBA – i tym samym zostali trzecią drużyną, której się to udało. Jednocześnie Michael Jordan jako pierwszy zawodnik w historii otrzymał tytuł MVP w trzech kolejnych finałach. Podczas tego sezonu pełnego nowych rekordów i celnych rzutów wykonywanych wraz z końcową syreną Jordan grał wyłącznie w butach Air Jordan 8.
Prosto z archiwum
Symbol dekady
Trzy tytuły mistrzowskie, tyle samo tytułów MVP i premiera butów Air Jordan 8 w 1993 roku wyznaczają koniec pierwszego etapu kariery Jordana i jego linii sneakersów. Ósma odsłona sygnowanego modelu ukazała się w trzech oryginalnych wersjach kolorystycznych. Dzięki fasonowi z paskami i grafice na szenilowym języku buty Air Jordan 8 były jednymi z najbardziej charakterystycznych butów lat 90., a obecnie są symbolem tamtej dekady.