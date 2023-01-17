Kolekcja Air Jordan
Air Jordan 7
Premiera (1992)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE / NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Pierwotna cena (125 USD)
Kod modelu (130014-100)
Air Jordan 7
Premiera (1992)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE / NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Pierwotna cena (125 USD)
Kod modelu (130014-100)
Ogólnoświatowy sukces
W butach Air Jordan 7 Michael Jordan w spektakularny sposób zdobył międzynarodową sławę. Miał na sobie ten wyjątkowy model, gdy drugi raz z rzędu zdobywał mistrzostwo NBA, sięgając równocześnie po tytuł MVP finałów oraz MVP sezonu. Te niezwykłe buty towarzyszyły mu również wtedy, gdy wraz z legendarną drużyną USA wygrywał złoty medal na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku.
Prosto z archiwum
Skok w stronę dziedzictwa
Gdy Jordan mknął w stronę szczytu swojej ogromnej popularności, model Air Jordan 7 z gracją kierował markę Jordan na nowe tory. Przy projektowaniu tej wersji butów Air Jordan brawurowo pominięto dwa elementy – zewnętrzne logo Nike oraz okienko z widoczną poduszką gazową Air. W ten sposób powstała przestrzeń dla dziedzictwa, które mogło istnieć w oderwaniu od Nike Basketball.