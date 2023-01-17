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Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2023
Czas czytania: 2 min

Kolekcja Air Jordan

Air Jordan 7

Premiera (1992)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE / NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Pierwotna cena (125 USD)
Kod modelu (130014-100)

Air Jordan 7

Premiera (1992)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE / NEUTRAL GREY – TRUE RED)
Pierwotna cena (125 USD)
Kod modelu (130014-100)

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Ogólnoświatowy sukces

W butach Air Jordan 7 Michael Jordan w spektakularny sposób zdobył międzynarodową sławę. Miał na sobie ten wyjątkowy model, gdy drugi raz z rzędu zdobywał mistrzostwo NBA, sięgając równocześnie po tytuł MVP finałów oraz MVP sezonu. Te niezwykłe buty towarzyszyły mu również wtedy, gdy wraz z legendarną drużyną USA wygrywał złoty medal na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku.

Prosto z archiwum

Skok w stronę dziedzictwa

Gdy Jordan mknął w stronę szczytu swojej ogromnej popularności, model Air Jordan 7 z gracją kierował markę Jordan na nowe tory. Przy projektowaniu tej wersji butów Air Jordan brawurowo pominięto dwa elementy – zewnętrzne logo Nike oraz okienko z widoczną poduszką gazową Air. W ten sposób powstała przestrzeń dla dziedzictwa, które mogło istnieć w oderwaniu od Nike Basketball.

Wersje kolorystyczne

Data pierwszej publikacji: 17 stycznia 2023