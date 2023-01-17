W butach Air Jordan 7 Michael Jordan w spektakularny sposób zdobył międzynarodową sławę. Miał na sobie ten wyjątkowy model, gdy drugi raz z rzędu zdobywał mistrzostwo NBA, sięgając równocześnie po tytuł MVP finałów oraz MVP sezonu. Te niezwykłe buty towarzyszyły mu również wtedy, gdy wraz z legendarną drużyną USA wygrywał złoty medal na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku.



