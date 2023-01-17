W butach Air Jordan 6 Michael Jordan poprowadził Chicago Bulls do pierwszych w historii tej drużyny finałów, a ostatecznie do zdobycia pierwszego tytułu mistrzowskiego. Jordan osiągnął już wtedy szczyty popularności, podobnie jak sygnowane przez niego buty. Sukces w mistrzostwach tylko zwiększył zainteresowanie modelem AJ 6. Szybko zaczęły go nosić największe ikony popkultury, co potwierdziło jego pozycję najbardziej rozchwytywanego fasonu tamtego okresu, zarówno na boisku, jak i poza nim.