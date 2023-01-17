Kolekcja Air Jordan
Air Jordan 6
Premiera (1991)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BLACK / INFRARED)
Pierwotna cena (125 USD)
Kod modelu (4391)
Air Jordan 6
Premiera (1991)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BLACK / INFRARED)
Pierwotna cena (125 USD)
Kod modelu (4391)
Przypieczętowane wygraną
W butach Air Jordan 6 Michael Jordan poprowadził Chicago Bulls do pierwszych w historii tej drużyny finałów, a ostatecznie do zdobycia pierwszego tytułu mistrzowskiego. Jordan osiągnął już wtedy szczyty popularności, podobnie jak sygnowane przez niego buty. Sukces w mistrzostwach tylko zwiększył zainteresowanie modelem AJ 6. Szybko zaczęły go nosić największe ikony popkultury, co potwierdziło jego pozycję najbardziej rozchwytywanego fasonu tamtego okresu, zarówno na boisku, jak i poza nim.
Prosto z archiwum
Wielka klasa na boisku
Model Air Jordan 6, inspirowany niemieckim sportowym samochodem Michaela Jordana, jest kwintesencją szybkości i klasy. Wyróżnia się eleganckimi akcentami, takimi jak neoprenowa skarpeta, półprzezroczysta gumowa podeszwa oraz widoczna poduszka gazowa Air. Architektoniczne instynkty Tinkera Hatfielda są widoczne od podeszwy aż po sznurowadła. Model Air Jordan 6 miał swoją premierę w 1991 roku i był dostępny w pięciu kolorystykach. Trafił później do sprzedaży w wersji retro w latach 2000, 2002 i 2006.