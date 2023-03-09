Dzięki zastosowaniu rewolucyjnej technologii, która odróżniała model AJ 14 od jego poprzedników, stał się on znany jako jeden z najwygodniejszych fasonów AJ. Były to buty o niskim profilu, stworzone po to, by zapewniać zarówno szybkość, jak i kontrolę. Miały podwójne poduszki gazowe Zoom i przewiewne siateczkowe strefy wentylacyjne na podeszwie zewnętrznej. Model AJ 14, który miał swoją premierę w 1998 roku, przedstawiał wizję buta jako samochodu, a raczej samochodu jako buta. Wyróżniał się też eleganckim logo Jumpman, które podkreślało, że model stanowi połączenie luksusu i szybkości. Po wygraniu szóstych finałów z drużyną Chicago Bulls Michael Jordan odszedł triumfalnie na emeryturę, pozwalając, by linia butów Air Jordan w dalszym ciągu zmieniała oblicze koszykówki.