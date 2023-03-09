Model Air Jordan 13 zapewnia zawodnikom i zawodniczkom kocią zwinność dzięki innowacjom, takim jak płytka z włókna węglowego oraz poduszka Zoom Air. Do czasu, gdy MJ po raz pierwszy przeszedł na sportową emeryturę jako mistrz, zaprezentowano siedem odsłon modelu AJ 13. Następnie buty pojawiły się na rynku w wersji retro w 2004 roku w nowych limitowanych kolorystykach oraz fasonach high i low top dla kobiet i mężczyzn. Ponownie trafiały do sprzedaży w latach 2006, 2011, 2013, 2014 i 2015. Model ten pozwolił też kontynuować długoletnią współpracę Jordana ze Spikiem Lee, pojawiając się w filmie „Gra o honor” na stopach Jake’a Shuttleswortha, w którego wcielił się Denzel Washington. Właśnie dzięki temu filmowi odsłona retro tych butów z 2013 roku zyskała przydomek „Black Toe”.



