Kolekcja Air Jordan
Air Jordan 13
Premiera (1997)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (CZERŃ / VARSITY RED)
Pierwotna cena (150 USD)
Kod modelu (136002-062)
Air Jordan 13
Premiera (1997)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (CZERŃ / VARSITY RED)
Pierwotna cena (150 USD)
Kod modelu (136002-062)
Czarny kot wystawia pazury
Michael Jordan otrzymał przydomek „czarny kot” z powodu swojej siły i zwinności, które wytrącały jego przeciwników z równowagi i były dla nich nieustannym zagrożeniem. W sezonie 1997/98 Jordan regularnie wspinał się na wyżyny swoich umiejętności, będąc nie do zatrzymania dla swoich rywali. Zainspirowany jego instynktem drapieżnika Tinker Hatfield wykorzystał tę nieustraszoną energię, projektując model Air Jordan 13, który wyróżniał się niekonwencjonalnym holograficznym okiem oraz podeszwą zewnętrzną przypominającą łapę pantery.
Prosto z archiwum
Wyłamanie się z konwencji
Model Air Jordan 13 zapewnia zawodnikom i zawodniczkom kocią zwinność dzięki innowacjom, takim jak płytka z włókna węglowego oraz poduszka Zoom Air. Do czasu, gdy MJ po raz pierwszy przeszedł na sportową emeryturę jako mistrz, zaprezentowano siedem odsłon modelu AJ 13. Następnie buty pojawiły się na rynku w wersji retro w 2004 roku w nowych limitowanych kolorystykach oraz fasonach high i low top dla kobiet i mężczyzn. Ponownie trafiały do sprzedaży w latach 2006, 2011, 2013, 2014 i 2015. Model ten pozwolił też kontynuować długoletnią współpracę Jordana ze Spikiem Lee, pojawiając się w filmie „Gra o honor” na stopach Jake’a Shuttleswortha, w którego wcielił się Denzel Washington. Właśnie dzięki temu filmowi odsłona retro tych butów z 2013 roku zyskała przydomek „Black Toe”.