Kolekcja Air Jordan
Air Jordan 12
Premiera (1996)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE / BLACK – TAXI)
Pierwotna cena (135 USD)
Kod modelu (130690-101)
Air Jordan 12
Premiera (1996)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE / BLACK – TAXI)
Pierwotna cena (135 USD)
Kod modelu (130690-101)
Jordan podgrzewa atmosferę
W sezonie 1996–1997 Michael Jordan dosłownie wprowadził gorączkową atmosferę, przygotowując grunt pod jeden z najbardziej przełomowych momentów w historii koszykówki. W piątym meczu finałów przeciwko drużynie Utah Jazz Jordan zmagał się z „grypą”. Zdobył wtedy 38 punktów, miał siedem zbiórek i zaliczył pięć asyst. Dokonał tego, choć miał wówczas ponad 39 stopni gorączki. Wytrwałość i determinacja Jordana sprawiły, że jego drużyna sięgnęła po kolejny tytuł, a on sam stał się inspiracją, dzięki której opracowano technologię i konstrukcję modelu AJ 12.
Prosto z archiwum
Zaprojektowane, by błyszczeć
Buty AJ 12 projektu Tinkera Hatfielda miały swoją premierę w 1996 roku. Były wtedy dostępne w czarno-białej wersji kolorystycznej i zostały zainspirowane japońską flagą. Model czerpał z legendarnego sukcesu niedawnych odsłon Air Jordan i stał się jednym z ulubionych fasonów kolekcjonerskiej społeczności. W 1997 roku buty AJ 12 pojawiły się w czerwonej kolorystyce, a później w latach 2003, 2009 i 2016 do sprzedaży trafiły wersje retro w innych odcieniach.