W sezonie 1996–1997 Michael Jordan dosłownie wprowadził gorączkową atmosferę, przygotowując grunt pod jeden z najbardziej przełomowych momentów w historii koszykówki. W piątym meczu finałów przeciwko drużynie Utah Jazz Jordan zmagał się z „grypą”. Zdobył wtedy 38 punktów, miał siedem zbiórek i zaliczył pięć asyst. Dokonał tego, choć miał wówczas ponad 39 stopni gorączki. Wytrwałość i determinacja Jordana sprawiły, że jego drużyna sięgnęła po kolejny tytuł, a on sam stał się inspiracją, dzięki której opracowano technologię i konstrukcję modelu AJ 12.