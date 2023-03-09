Kolekcja Air Jordan
Air Jordan 11
Premiera (1995)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE / BLACK – DARK CONCORD)
Pierwotna cena ($125)
Kod modelu (130245-101)
Air Jordan 11
Premiera (1995)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (WHITE / BLACK – DARK CONCORD)
Pierwotna cena ($125)
Kod modelu (130245-101)
MJ nie ustępuje
Gdy po dwuletniej przerwie Michael Jordan powrócił na parkiet, by rozegrać pełny sezon, skoncentrował się na wygranej i odnosił sukcesy w zawrotnym tempie. W trakcie jednej ze swoich najbardziej imponujących kampanii zdobył tytuły MVP ligi i MVP meczu gwiazd oraz czwarty pierścień mistrzowski, a przy okazji przypomniał wszystkim, co oznacza słowo „dominacja”.
Prosto z archiwum
Legenda wśród legend
Wyróżniające się aerodynamicznym fasonem i wyszukaną lakierowaną skórą buty Air Jordan 11 stały się jednymi z najbardziej pożądanych sneakersów jeszcze przed pojawieniem się na wielkim ekranie w klasycznym filmie animowanym „Kosmiczny mecz”. Od razu zyskały uznanie zawodników i zawodniczek i do dziś są bezkonkurencyjnym połączeniem elegancji z wyrazistym stylem.