Gdy po dwuletniej przerwie Michael Jordan powrócił na parkiet, by rozegrać pełny sezon, skoncentrował się na wygranej i odnosił sukcesy w zawrotnym tempie. W trakcie jednej ze swoich najbardziej imponujących kampanii zdobył tytuły MVP ligi i MVP meczu gwiazd oraz czwarty pierścień mistrzowski, a przy okazji przypomniał wszystkim, co oznacza słowo „dominacja”.