Model AJ 10, pierwotnie zaprojektowany jako buty będące hołdem dla Jordana, miał pełnowymiarową amortyzację Air w podeszwie środkowej oraz elastyczne nacięcia na podeszwie zewnętrznej zapewniające świetną przyczepność. Podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu innowacje zastosowane w butach AJ 10 przekładały się na doskonałą funkcjonalność na parkiecie. Dowodem na to było 55 punktów, które Michael Jordan zdobył 28 marca 1995 roku w Nowym Jorku w swoim pierwszym meczu po powrocie do gry, który zapisał się w historii jako „Double-Nickel Game”.