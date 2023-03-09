Kolekcja Air Jordan
Air Jordan 10
Premiera (1994)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BIEL/CZERŃ – LIGHT STEEL GREY)
Pierwotna cena (125 USD)
Kod modelu (130209-101)
Air Jordan 10
Premiera (1994)
Projekt (TINKER HATFIELD)
Źródło pochodzenia (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Kolorystyka (BIEL/CZERŃ – LIGHT STEEL GREY)
Pierwotna cena (125 USD)
Kod modelu (130209-101)
Czas na rewanż
W połowie lat 90. Michael Jordan, w tajemnicy nawet przed swoimi największymi fanami, postanowił, że nadszedł czas, aby zająć się niedokończonymi sprawami. Mimo że model Air Jordan 10 został zaprojektowany, gdy Michael Jordan nie był czynnym koszykarzem, jego powrót w sezonie 1994/95 idealnie zbiegł się z premierą butów, które wyróżniały się jego tymczasowym numerem, 45, znajdującym się po boku.
Prosto z archiwum
Hołd idący w nowym kierunku
Model AJ 10, pierwotnie zaprojektowany jako buty będące hołdem dla Jordana, miał pełnowymiarową amortyzację Air w podeszwie środkowej oraz elastyczne nacięcia na podeszwie zewnętrznej zapewniające świetną przyczepność. Podobnie jak w przypadku poprzedniego modelu innowacje zastosowane w butach AJ 10 przekładały się na doskonałą funkcjonalność na parkiecie. Dowodem na to było 55 punktów, które Michael Jordan zdobył 28 marca 1995 roku w Nowym Jorku w swoim pierwszym meczu po powrocie do gry, który zapisał się w historii jako „Double-Nickel Game”.