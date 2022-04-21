Bra By Adwoa: najlepsze staniki sportowe

Jestem osobą, która z samego rana wychodzi z domu na cały dzień. Ze względu na to potrzebuję stanika, którego nie będę musiała zmieniać po treningu na siłowni, zanim ruszę w miasto.

Właśnie dlatego uwielbiam model Nike Swoosh. Jest szalenie wygodny i miękki oraz zapewnia mi odpowiednie wsparcie. Zakładam go na swój trening personalny i jeśli nie spocę się za bardzo, zostaję w tym staniku przez resztę dnia. Mam go na sobie, gdy jeżdżę po Londynie, podczas spotkań z przyjaciółmi i w trakcie castingów.

To stanik ze średnim wsparciem, który idealnie sprawdza się podczas treningów na moim poziomie, bo nie jest zbyt kompresyjny.