Psycholog organizacji Adam Grant opowiada o tym, jak wiele może nas nauczyć kwestionowanie własnych przekonań

Podcast Trained: otwórz swój umysł z Adamem Grantem
Coaching
Przygotowując się do skoku do wody, Adam Grant nauczył się, że swoje założenia warto przemyśleć dwa razy. Teraz jako psycholog organizacji korzysta ze zdobyczy nauki, udowadniając, jak wielką moc ma ten proces.
„Trained” to podcast, w którym omawiamy najnowsze innowacje i odkrycia z dziedziny fitnessu.
„Informacje krążą teraz o wiele szybciej niż w przeszłości” – mówi psycholog organizacji Adam Grant. „Jedyny sposób, aby za nimi nadążyć, to nauka ponownego weryfikowania naszych początkowych założeń” – dodaje. W tym odcinku podcastu Trained Ryan Flaherty, starszy dyrektor ds. wydajności w Nike rozmawia z autorem bestsellerów o tym, jak zachować otwarty umysł. Grant zaczyna od rady, którą dostał w dzieciństwie od swojego trenera nurkowania. To właśnie ona pomogła mu poradzić sobie z lękiem (wysokości!) i zrozumieć, że etyka pracy jest ważniejsza niż talent (lub gracja) – a także poprowadziła go do krajowego tytułu. Następnie opowiada, dlaczego nigdy nie powinniśmy zgadzać się na niezgadzanie się, z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się wiara w kulty związane ze zdrowiem oraz jaką moc ma to, co nazywa „siecią wyzwań”.
„Im szybciej zwiększa się poziom wiedzy i zmienia się świat wokół nas, tym szybciej musimy zmieniać się razem z nim”.
– Adam Grant
psycholog organizacji i autor książki Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know
Masz pytania dotyczące właściwego nastawienia, ruchu, odżywiania, regeneracji lub snu? A może chcesz zaproponować temat lub kolejnego gościa? Napisz do Flaherty'ego na adres trained@nike.com, a on zobaczy, co da się zrobić.