Psycholog organizacji Adam Grant opowiada o tym, jak wiele może nas nauczyć kwestionowanie własnych przekonań

„Informacje krążą teraz o wiele szybciej niż w przeszłości” – mówi psycholog organizacji Adam Grant. „Jedyny sposób, aby za nimi nadążyć, to nauka ponownego weryfikowania naszych początkowych założeń” – dodaje. W tym odcinku podcastu Trained Ryan Flaherty, starszy dyrektor ds. wydajności w Nike rozmawia z autorem bestsellerów o tym, jak zachować otwarty umysł. Grant zaczyna od rady, którą dostał w dzieciństwie od swojego trenera nurkowania. To właśnie ona pomogła mu poradzić sobie z lękiem (wysokości!) i zrozumieć, że etyka pracy jest ważniejsza niż talent (lub gracja) – a także poprowadziła go do krajowego tytułu. Następnie opowiada, dlaczego nigdy nie powinniśmy zgadzać się na niezgadzanie się, z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się wiara w kulty związane ze zdrowiem oraz jaką moc ma to, co nazywa „siecią wyzwań”.