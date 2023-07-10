Ada Hegerberg: zejdź Adzie z drogi

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2023
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Ada, której wszystko wypada
Charakterystyczny warkoczyk Norweżki oznacza, że zawodniczka jest gotowa do akcji! Dowiedz się więcej o Adzie Hegerberg, która czeka, by poprowadzić swoją drużynę do zwycięstwa.
„Nasz kraj może poszczycić się wspaniałą historią kobiecej piłki nożnej i nadeszła pora, by przypomnieć o niej światu”
– Ada Hegerberg
Reprezentacja Norwegii w piłce nożnej kobiet
Doskonałość zaczerpnięta z tradycji
Stroje reprezentacji narodowej Norwegii to fasony, za którymi stoi historia. Reprezentuj Adę i Norwegię w kultowych czerwono-niebieskich barwach.
„Założenie tej koszulki daje mi prawdziwego kopa. Reprezentuję w niej nie tylko wartości mojego kraju, ale i zupełnie nowe pokolenie”
– Ada Hegerberg
Reprezentacja Norwegii w piłce nożnej kobiet
– Ada Hegerberg
Reprezentacja Norwegii w piłce nożnej kobiet