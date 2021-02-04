ACG Spring 2021: Jezioro Kraterowe, Oregon

Wiosna 2021: Jezioro Kraterowe, Oregon
W tym sezonie poszukujemy magii, a Jezioro Kraterowe w Oregonie wprost nią emanuje. Sporo kryje się pod powierzchnią tego najgłębszego w Ameryce Północnej jeziora, ale natychmiastową uwagę przyciąga efektowny niebieskawy kolor wody. W pierwszej kolekcji na nowy rok zaufaliśmy naszemu instynktowi i pozostaliśmy przy dobrze nam znanym i lubianym przez nas systemie warstwowym. Kurtka Misery Ridge GORE-TEX, bluza Wolf Tree Polartec i bezrękawnik Rope de Dope PrimaLoft zyskały nowe kolory, a buty Mountain Fly są teraz odrobinę niższe. Poza tym czekają nas jeszcze premiery nowych produktów z linii ACG, takich jak bluza z kapturem Wizard Island. Mówiliśmy, że będzie magia.
Nakrycie głowy – czapka ACG Tailwind; warstwa zewnętrzna chroniąca przed wilgocią – bezrękawnik damski Rope De Dope Mazama; bielizna termoaktywna – bluza damska Wolf Tree Polartec; dół – bojówki damskie; obuwie – Air Nasu GORE-TEX
Nakrycie głowy – opaska na głowę ACG; warstwa zewnętrzna chroniąca przed wilgocią – kurtka damska Misery Ridge GORE-TEX; obuwie – Nasu GORE-TEX
Warstwa zewnętrzna chroniąca przed wilgocią – bezrękawnik męski Rope De Dope; warstwa środkowa zapewniająca ciepło – męska bluza wkładana przez głowę Wolf Tree; dół – damska dwustronna spódnica w jednolitym kolorze z wypełnieniem Rope De Dope, męskie spodnie trekkingowe; obuwie – Mountain Fly Low GORE-TEX
Warstwa zewnętrzna chroniąca przed wilgocią – kurtka męska Misery Ridge GORE-TEX; warstwa środkowa zapewniająca ciepło – męska bluza wkładana przez głowę Wolf Tree; dół – bojówki; obuwie – Mountain Fly Low GORE-TEX