ACG Spring 2021: Jezioro Kraterowe, Oregon

W tym sezonie poszukujemy magii, a Jezioro Kraterowe w Oregonie wprost nią emanuje. Sporo kryje się pod powierzchnią tego najgłębszego w Ameryce Północnej jeziora, ale natychmiastową uwagę przyciąga efektowny niebieskawy kolor wody. W pierwszej kolekcji na nowy rok zaufaliśmy naszemu instynktowi i pozostaliśmy przy dobrze nam znanym i lubianym przez nas systemie warstwowym. Kurtka Misery Ridge GORE-TEX, bluza Wolf Tree Polartec i bezrękawnik Rope de Dope PrimaLoft zyskały nowe kolory, a buty Mountain Fly są teraz odrobinę niższe. Poza tym czekają nas jeszcze premiery nowych produktów z linii ACG, takich jak bluza z kapturem Wizard Island. Mówiliśmy, że będzie magia.