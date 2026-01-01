  1. Trening & studio
    2. /
  2. Klær
    3. /
    4. /
  4. Shorts

Lommer Trening & studio Shorts

(25)
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT ADV shorts til herre (15 cm)
Nike Pro Training
Dri-FIT ADV shorts til herre (15 cm)
999 kr
Nike Universa
Nike Universa Sykkelshorts med høyt liv uten søm foran til dame (13 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Universa
Sykkelshorts med høyt liv uten søm foran til dame (13 cm)
799 kr
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT strikkede shorts til store barn (gutter)
Resirkulerte materialer
Nike Multi
Dri-FIT strikkede shorts til store barn (gutter)
379 kr
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Avslappet shorts til dame
NikeSKIMS Airy
Avslappet shorts til dame
849 kr
Nike Form
Nike Form Dri-FIT Form allsidig shorts uten fôr til herre (18 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Form
Dri-FIT Form allsidig shorts uten fôr til herre (18 cm)
499 kr
Nike One
Nike One Dameshorts med mellomhøyt liv og innershorts (8 cm)
+1
Resirkulerte materialer
Nike One
Dameshorts med mellomhøyt liv og innershorts (8 cm)
449 kr
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-i-1 dameshorts med høyt liv (8 cm)
Resirkulerte materialer
Nike One
Dri-FIT 2-i-1 dameshorts med høyt liv (8 cm)
529 kr
Nike Form
Nike Form Dri-FIT allsidig shorts uten fôr til herre (23 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Form
Dri-FIT allsidig shorts uten fôr til herre (23 cm)
499 kr
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT ledig shorts med mellomhøyt liv til dame (10 cm)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT ledig shorts med mellomhøyt liv til dame (10 cm)
749 kr
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-i-1 dameshorts med mellomhøyt (8 cm)
Resirkulerte materialer
Nike One
Dri-FIT 2-i-1 dameshorts med mellomhøyt (8 cm)
529 kr
Nike Unlimited
Nike Unlimited Dri-FIT Form allsidig shorts uten fôr til herre (18 cm)
+1
Resirkulerte materialer
Nike Unlimited
Dri-FIT Form allsidig shorts uten fôr til herre (18 cm)
699 kr
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond dameshorts (10 cm)
Resirkulerte materialer
Jordan Sport
Diamond dameshorts (10 cm)
599 kr
Nike DNA
Nike DNA Basketshorts til store barn (12,5 cm)
Resirkulerte materialer
Nike DNA
Basketshorts til store barn (12,5 cm)
449 kr
Nike One
Nike One Dri-FIT shorts (13 cm) til store barn (jente)
Resirkulerte materialer
Nike One
Dri-FIT shorts (13 cm) til store barn (jente)
329 kr
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT shorts til store barn (gutt)
Resirkulerte materialer
Nike Multi
Dri-FIT shorts til store barn (gutt)
329 kr
Nike Universa
Nike Universa Sykkelshorts med høyt liv uten søm foran til dame (20 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Universa
Sykkelshorts med høyt liv uten søm foran til dame (20 cm)
799 kr
Nike Universa
Nike Universa Sykkelshorts med høyt liv uten søm foran til dame (20 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Universa
Sykkelshorts med høyt liv uten søm foran til dame (20 cm)
849 kr
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT shorts til herre (15 cm)
Resirkulerte materialer
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT shorts til herre (15 cm)
1 049 kr
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT shorts til store barn (jente)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT shorts til store barn (jente)
429 kr
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT shorts til herre (15 cm)
+3
Resirkulerte materialer
Nike Pro Training
Dri-FIT shorts til herre (15 cm)
629 kr
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT treningsshorts til store barn (gutt)
Resirkulerte materialer
Nike Multi
Dri-FIT treningsshorts til store barn (gutt)
289 kr
Nike Unlimited
Nike Unlimited N.A.C. treningsshorts til herre (18 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Unlimited
N.A.C. treningsshorts til herre (18 cm)
799 kr
Nike Zenvy
Nike Zenvy Sykkelshorts med høyt liv til dame (13 cm)
Nike Zenvy
Sykkelshorts med høyt liv til dame (13 cm)
699 kr
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond dameshorts
Resirkulerte materialer
Jordan Sport
Diamond dameshorts
18 % rabatt
Nike Form
Nike Form Dri-FIT allsidig shorts uten fôr til herre (23 cm)
Resirkulerte materialer
Nike Form
Dri-FIT allsidig shorts uten fôr til herre (23 cm)
19 % rabatt