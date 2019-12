3 enkle måter å skape dine egne HIIT-økter på

1. Hvert minutt på minuttet (Every Minute On the Minute) (EMOM)

På minuttet hvert minutt i løpet av en forhåndsbestemt total treningstid, utfører du en bestemt mengde repetisjoner av en bestemt bevegelse (eller bevegelser). Deretter hviler du i den gjenværende tiden av hvert minutt.

For å programmere din egen EMOM-trening, foreslår Frost at du velger en bevegelse av underkroppen, bevegelse av overkroppen, kjerneøvelser og en intens trening for hele kroppen (for eksempel: knebøy, armhevinger, situps og burpees). Bestem lengden på treningen din (kan være 20 minutter), og antall repetisjoner du vil gjøre for hver bevegelse. Du kan gjøre forskjellige repetisjoner for hver (for eksempel 15, 12, 10, 8) eller utføre samme antall for hver bevegelse (kanskje 10). Gjenta sekvensen til du har nådd total tid. Her er eksempelet:

20 minutter styrking av hele kroppen

Minutt 1: 15 knebøy

Minutt 2: 12 armhevinger

Minutt 3: 10 situps

Minutt 4: 8 burbees

Minutt 5: 15 knebøy

Minutt 6: 12 armhevinger

Minutt 7: 10 situps

Minutt 8: 8 burbees

… og så videre inntil minutt 20: 8 burpees